Wie Dickens’ Weihnachtsgeschichte entstand

„Verschwörung“

Nach Stieg Larsson mit Claire Foy als Hackerin. Zum fünften Mal erzählt ein Film aus der Welt von Hackerin Lisbeth Salander und Journalist Mikael Blomqvist. Dieses Mal muss Salander dafür sorgen, dass ein Computerprogramm nicht in die falschen Hände gerät, das den Online-Zugriff auf alle Atomwaffen weltweit ermöglichen würde. Viele sind hinter dem Tool her, darunter der schwedische Geheimdienst und die US-amerikanische NSA. Doch den Code zum Starten des Programms kennt nur der Sohn von einem der Programmierer. Der Thriller basiert auf der Vorlage von David Lagercrantz, der damit die „Millennium“-Reihe von Stieg Larsson weiterschrieb. (116 Minuten, ab 16 Jahre)

„So viel Zeit“

Musikdrama mit Jan Josef Liefers und Jürgen Vogel. Allein die Besetzungsliste ist bemerkenswert: In „So viel Zeit“ sind Jan Josef Liefers, Jürgen Vogel, Laura Tonke, Armin Rohde, Richy Müller und André M. Hennicke zu sehen. Regisseur Philipp Kadelbach verfilmte den gleichnamigen Roman von Frank Goosen und erzählt von der Musik und vom Leben – und davon, dass es nie zu spät dafür ist, einen neuen Pfad einzuschlagen. Im Mittelpunkt steht Rainer, ein ziemlich desillusionierter Kerl, der nicht nur auf eine kaputte Ehe zurückblickt. Vor 30 Jahren war er es, der die Karriere der Band Bochums Steine ruinierte. Auch im Film zu sehen: die Hannoveraner Rockbandlegende Scorpions. (101 Minuten, ab sechs Jahre)

„Charles Dickens: Der Mann, der Weihnachten erfand“

Wie die berühmte Geschichte entstand. Charles Dickens hat es ganz nach oben geschafft: Durch seine Romane „Die Pickwickier“ und „Oliver Twist“ ist der britische Schriftsteller zum Superstar geworden. Aber nichts währt ewig: Nach einigen Flops bröckelt der Ruhm und das Geld wird knapp. Nur ein schneller Erfolg kann Dickens aus der Bredouille retten, schließlich hat er eine zündende Idee. In „Charles Dickens: Der Mann der Weihnachten erfand“ erzählt Bharat Nalluri sehr warmherzig und mit feinem britischen Humor die Entstehungsgeschichte von Dickens’ Welterfolg „Ein Weihnachtslied“. Besonderer Clou: Schon bald bevölkern die Gestalten seiner Einbildungskraft Dickens’ wirkliche Welt und übernehmen die Regie. Allen voran der Geizhals und Misanthrop Scrooge, der von dem großartigen Christopher Plummer verkörpert wird. (104 Minuten, ab sechs Jahre)

„Der Dolmetscher“

Drama mit Peter Simonischek. Der einsame Rentner Ali begibt sich mit einer geladenen Waffe zum Haus des ehemaligen Nazi-Schergen, der im Zweiten Weltkrieg an der Ermordung seiner Eltern mitgewirkt haben soll. Dort angekommen trifft er allerdings nur auf dessen Sohn Georg, der ihm versichert, dass sein Vater lange tot sei. Ali tritt bereits zum Rückzug an, da kommen die beiden Männer ins Gespräch und beschließen, gemeinsam einen Ausflug zu machen. Der als Dolmetscher arbeitende Ali soll für Georg einige Zeilen übersetzen, doch schon bald geht es ihnen nicht mehr bloß um den Auftrag. Die zwei stellen immer mehr Gemeinsamkeiten fest; der Krieg hat sie beide auf ihr ganz persönliche Weise verändert und nun müssen sie versuchen, jeder für sich damit klarzukommen. (113 Minuten)

„Cold War – Der Breitengrad der Liebe“

Neuer Film von Oscargewinner Pawel Pawlikowski. 2015 gab es bereits einen Oscar für Regisseur Pawel Pawlikowski. Für seinen neuen Film gewann er beim Filmfest Cannes den Preis für die beste Regie. Protagonisten sind die Sängerin Zula und der Komponist Wiktor. Sie lernen sich Ende der 40er Jahre in einem polnischen Folklore-Ensemble kennen und lieben. Doch nicht nur die Schwierigkeiten, in einem totalitären Regime aufzuwachsen, stellen ihre Liebe auf eine harte Probe. (89 Minuten, ab zwölf Jahre)

„Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot“

Philosophischer Sommerfilm. Mitten im Sommer vertreiben sich die Zwillinge Robert und Elena die Zeit auf einer, in unmittelbarer Nähe einer Tankstelle gelegenen Wiese. Elena und Robert liegen im Gras, und eigentlich soll Elena sich vorbereiten auf ihre Abiturprüfung in Philosophie. Zwar geht es in dem Film auch um philosophische Themen, die beiden Geschwister aber vertreiben sich die Zeit auch mit kuriosen Wettspielen und anderen Einfällen. Am Ende dieses Wochenendes ist nichts mehr so wie vorher. (172 Minuten)

„Jupiter’s Moon“

Satirisches Drama. Mit seinem Vater flieht der junge Syrer Aryan illegal über die Grenze von Serbien nach Ungarn. Er wird angeschossen, stirbt aber nicht, sondern schwebt danach wie durch ein Wunder in der Luft. Hat er plötzlich übernatürlich Kräfte? Oder ist er vielleicht ein Engel? Als ein Arzt im Flüchtlingslager von Aryans Fähigkeiten erfährt, wittert er das große Geschäft und will mit dem jungen Mann zusammenarbeiten. Regisseur Kornél Mundruczó inszeniert den Film „Jupiter’s Moon“ als einen Mix aus Gesellschaftssatire, politischer Parabel und ironischem Superhelden-Epos. (129 Minuten, ab zwölf Jahre) dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.11.2018