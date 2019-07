Wiesenmarkt beginnt heute

Erbach.Ab heute (Freitag) bis einschließlich 28. Juli (Sonntag) wird auf dem Festgelände in Erbach im Odenwald wieder Wiesenmarkt gefeiert. Zum Start gibt es heute ab 22.30 Uhr ein Eröffnungsfeuerwerk, der Festumzug zieht morgen ab 16 Uhr durch den Ort. Am Mittwoch (24.) gibt es 14 Uhr ein Kinderspielfest und ab 22.30 Uhr ein großes Brillant-Feuerwerk, am letzten Tag (28.) starten um 14 Uhr die Pferderennen. Festplatz und Händlerstraße sind täglich ab 11 Uhr geöffnet. Alle weiteren Infos gibt es im Internet unter www.erbach.de. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019