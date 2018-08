Anzeige

„Darkest Mind - Die Überlebenden“

Jugend-Fantasydrama. In einer nicht allzu fernen Zukunft wurden in den USA nahezu alle Kinder im Zuge dramatischer Zwischenfälle getötet. Die letzten Verbliebenen von ihnen haben Superkräfte. Die Regierung nimmt das als Bedrohung wahr. Die sechzehnjährige Ruby will mit anderen Jugendlichen herausbekommen, was sie so gefährlich macht. (105 Min., ab 12 Jahre)

„Ein Dorf zieht blank“

Provinzkomödie. Die Bauern im Örtchen in der Normandie schuften hart. Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Der Bürgermeister will mit einem Coup alle Aufmerksamkeit auf sein notleidendes Dorf lenken: Die Bauern sollen sich für das Fotoprojekt eines prominenten Künstlers ausziehen. (105 Min.)

„In the Middle of the River“

Moderner Western. Im US-Bundesstaat New Mexico leben die Bewohner in einem Sumpf aus Armut, Gewalt, Drogen und Prostitution. Gabriel glaubt, dass seine Schwester ermordet worden ist, und will deshalb seinen Großvater umbringen. (113 Min., ab 16 Jahre)

„Familie Brasch - eine deutsche Geschichte“

Zwischen Politbüro und Dissidententum. Der Dokumentarfilm stellt den Konflikt des linientreuen DDR-Funktionärs Horst Brasch zu seinen vier Kindern in den Fokus, von denen der Rebellen-Schriftsteller Thomas Brasch wohl der bekannteste ist. Zu Wort kommen auch prominente Weggefährten. (103 Min.)

„So was von da“

Improvisierte Roman-Umsetzung. Mit „So was von da“ gelang Tino Hanekamp, Musikjournalist und Clubgründer, 2011 ein gefeiertes Romandebüt. Die improvisierte Umsetzung fürs Kino verzichtet auf ein konventionelles Drehbuch. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Oskar Wrobel. Er ist Betreiber eines Musikclubs am Ende der Hamburger Reeperbahn, die Party am Silvesterabend ist nicht nur die Letzte des Jahres, sondern hier die Letzte überhaupt. Der Club soll abgerissen werden. (89 Min., ab 16 Jahre)

„Teen Titans Go! To the Movies“

TV-Serienhelden jetzt auf großer Leinwand. Das animierte Kino-Abenteuer basiert auf der US-Zeichentrickserie „Teen Titans Go!“. Darin kümmern sich die Superhelden nicht nur um ihre Heimatstadt Jump City, sondern dürfen sich auch mit normalen Adoleszenz-Problemen herumschlagen. (84 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

