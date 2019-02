Winterlichter verlängert

Mannheim.Wie in der gestrigen Ausgabe berichtet, sollte eigentlich am Sonntag (24.) Schluss sein mit den „Winterlichtern“ im Luisenpark. Aufgrund des nach wie vor großen Andrangs – allein am vergangenen Wochenende kamen 4000 Besucher – wurde das Illuminations-Spektakel jetzt verlängert. Besucht werden kann es somit noch bis einschließlich Sonntag, 3. März, freitags und samstags von 18 bis 22 Uhr sowie sonntags bis donnerstags von 18 bis 21 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Schließung. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019