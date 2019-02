Wintersport im Odenwald

Bergstraße.Schneehöhen zwischen 6 und 30 Zentimetern meldete gestern der Wintersportbericht der Odenwald Tourismus GmbH. In Lautertal-Staffel (bei der „Kuralpe“), in Lindenfels, in Modautal-Neunkirchen, in Siedelsbrunn und in Beerfelden ist Rodeln möglich. Gespurte Loipen stehen bisher (Stand: gestern) zur Verfügung u. a. in Absteinach, Erbach-Bullau, Hesseneck-Hesselbach, Michelstadt-Vielbrunn und Michelstadt-Würzberg. hol/BILD: odenwald tourismus gmbh

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019