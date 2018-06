„Füttern“ den Dinosaurier: links Nina, 10, rechts Aryam, 10, in der neuen Ausstellung der Reiss-Engelhorn-Museen. © keiper

„Es ist anders als sonst in Museen“, sagt Max (10) und strahlt. „Weil man viele Sachen anfassen darf“, erklärt Jeff, auch zehn Jahre alt. Daher findet er es hier „ganz cool, irgendwie lustig“, und auch Finn (11) sagt nur „ganz cool, ja echt ganz cool“: Denn in der neuen Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“ der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ist all das erlaubt,

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3323 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.06.2018