Wolfgang Niedeckens BAP beim Festival „Jazz & Joy“ in Worms

Worms.Auch in diesem Jahr wird es beim Festival „Jazz & Joy“, das vom 9. bis 11. August in Worms läuft, ein Sonderkonzert geben. Es gastiert Wolfgang Niedeckens BAP. Beginn ist am Sonntag, 11. August, um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz. Nach der laufenden Tournee wird die Band eine längere Live-Pause einlegen. Der Vorverkauf für Sonderkonzert und Festival läuft (Telefon 01805/33 7171). hol/BILD: engelbert

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.05.2019