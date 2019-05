Wer will unbedingt weiße Rosen, wer ein ganz bestimmtes Getränk und wer eine Couch in der Garderobe? Sonst sind sie geheim, die Sonderwünsche der Künstler. Doch die Macher der Veranstaltungsreihe „Seebühnenzauber“ im Mannheimer Luisenpark haben jetzt ein paar Geheimnisse gelüftet und zur Vorschau auf die neue Saison Einblicke in die Garderobe gewährt.

Sechs ...