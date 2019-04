Zehn Veranstaltungen in dieser Woche auf fünf Bergsträßer Bühnen

Parktheater Bensheim

Er ist Entertainer, Bestseller-Autor und gilt als Deutschlands bekanntester Gedankenleser: Thorsten Havener präsentiert am Donnerstag (11.), 20 Uhr, sein aktuelles Programm „Feuerprobe“ (Infos zu eventuellen Restkarten unter Telefon 06251/1008-16). Am Sonntag (14.), 19 Uhr, macht unter dem Motto „Irish Spring“ das Festival of Irish Folk Music Station. In diesem Jahr dabei sind Eddie Sheehan & Cormac Doyle, Boxing Banjo, Breabach sowie Sandra Ganley (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Musiktheater Rex Bensheim

Gleich zwei Coverbands bestreiten das Konzert am Freitag (12.), 20.30 Uhr: Mad Zeppelin spielen Songs von Led Zeppelin; Journeye haben Songs von Journey im Programm. Die nächste Nachspiel-Formation folgt am Samstag (13.), 20.30 Uhr: Goldplay lassen dann Songs von Coldplay hören (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Mobile Zwingenberg

Zwischen Chanson und Musikkabarett bewegt sich Oliver Schepp. Sein Programm „Hirnklopfen“ gibt es am Freitag (12.), 20 Uhr. Jazz, Pop, Swing und Rock ’n’ Roll mit Gesang im Stil der Andrew Sisters folgen am Samstag (13.), 20 Uhr, mit Johnny & The Jonettes (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/770 7660).

Heilig-Geist-Kirche Heppenheim

„Ein Duo der leisen Töne“ bilden Veronika Harcsa und Bálint Gyémánt: Sie bewegt sich mit einer äußerst variablen Stimme zwischen Jazz und kunstvollem Pop, er begleitet auf der Gitarre – zu erleben am Samstag (13.) ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Im Kultursalon und seiner offenen Bühne werden heute (9.) ab 20 Uhr wieder Kandidaten für den nächsten „Lorscher Abt“ gesucht. Der Eintritt hierzu ist frei. Ausverkauft sind die Gastspiele von Tim Fischer (11.4.) und Simon Pearce (12.4.). hol/BILD: MArcus/haggenmüller/neie/ zurawlewski/Veranstalter

