Die Wander-und Radwanderkarten-Serie des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald und des Naturparks Neckartal-Odenwald erscheint seit 2016 aktualisiert mit neuem Kartenbild. Schritt für Schritt wird das Kartenwerk weiter erneuert. Die Wanderkarte Nr. 6 (Mittlerer Odenwald) ist so begehrt, dass nun bereits die zweite Auflage in Druck ist. Die Kartenblätter werden in Zusammenarbeit mit den Geschäftsstellen und Wegewarten der Naturparke durch den Griesheimer Verlag MeKi Landkarten neu erarbeitet und mit modernisierter Kartengrafik erstellt.

Das Kartenblatt 6 enthält die Kommunen Bad König, Brensbach, Brombachtal, Erbach, Michelstadt und Mossautal. Zu finden sind dort Geopark-Pfade (Michelstadt-Gräsig: „Landschaft im Wandel“; Michelstadt-Steinbach: „Kulturhistorischer Weg“), Geopunkte (beispielsweise Ihrighütte, Himbächel-Viadukt, Mossauer Bild, Haselburg oder Grasbrunnen) auch ein Geotop des Jahres (Erbach: „Die Erdbachschwinde“), der Kulturweg „Vielbrunner Brunnenweg“, Rundwanderwege, Radwanderwege und Fernwanderroute sowie die Premiumwanderwege wie der Alemannenweg und Nibelungensteig (Qualitätswege Wanderbares Deutschland) und die Qualitätswege des Odenwaldklubs (etwa Hüttenwanderweg in Michelstadt und Panoramaweg in Erbach).

Die Kartenrückseite enthält nützliche Daten wie die Darstellung des Geländeprofils mit Höhenlinien im Zehn-Meter-Abstand und ein UTM-Gitter im Ein-Kilometer-Abstand für die GPS-Nutzer, sowie die Beschreibung der Wege mit Weglängen.

Weitere Informationen rund um den Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, vielfältiges Infomaterial, Rad- und Wanderkarten sowie Tipps zu Erkundungstouren auf stillen Pfaden sind unter www.geo-naturpark.de zu finden. Alle Neuigkeiten gibt es auch auf der Facebook-Seite www.facebook.com/geo.naturpark. Wissenswertes rund um die Mountainbike-Trails halten die Internetseite www.mtb-geo-naturpark.de und der Instagram-Kanal „mtb_geo_naturpark“ bereit. zg

