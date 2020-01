In unserer Fotoserie haben wir viele Beispiele gezeigt, bei denen Entscheidungen der Vergangenheit dazu führten, dass historische Gebäude für immer verlorengingen. Unsere heutigen Bilder zeigen ein Gebäude, das Glück gehabt hat und nicht der Abrissbirne zum Opfer fiel. Als das historische Motiv Anfang der 70er Jahre fotografiert wurde, standen die Zeichen allerdings keineswegs günstig. Der Wambolter Hof sah – salopp gesagt – jämmerlich aus, nachdem der nördliche Turm im Zweiten Weltkrieg durch Bomben schwer beschädigt und abgetragen worden war.

In der kontroversen Diskussion über die Zukunft des Gebäudes konnten sich die Befürworter des Erhaltes durchsetzen. Im Vorfeld des Hessentages wurde das Gebäude 1975/76 grundlegend saniert und zu einem innerstädtischen Schmuckstück. Heute besonders beliebt ist – auf dem aktuellen Bild nicht zu erkennen – die südliche Seite des Gebäudes mit Freiterrasse und angrenzendem Spielplatz. Das historische Bild hat Peter Scheid aus dem Archiv seines Vaters zur Verfügung gestellt. Das historische Bild der Darmstädter Straße in Auerbach, das wir am vergangenen Mittwoch gezeigt haben, wurde 1974 von Gerhard Lützkendorf aufgenommen. tn/Bilder: Neu

