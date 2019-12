Zum vierten Mal Jazz-Winter in Darmstadt

Aus einem bunten Versuchsballon vor drei Jahren ist eine liebgewonnene Tradition geworden: Denn die vierte Auflage des „dazz“ (Jazz-Winter Darmstadt) kann man getrost als solche bezeichnen. Drei etablierte Institutionen der Kulturarbeit (Jazzinstitut Darmstadt, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule und Centralstation) bringen vom 10. bis 19. Januar die Jazz-Akteure der Stadt zusammen und zeigen, wie groß ihre Vielfalt in Darmstadt ist.

26 Veranstaltungen in zehn Tagen an 13 Spielorten umfasst das Programm. Neu im Kreis der Spielorte ist das Zucker e.V. (Verein zur Förderung der Selbstmach-Kultur in Darmstadt). Erneut erwartet die Besucher die geballte Improvisationskraft des Jazz im Dialog mit Kunstformen wie Bildende Kunst, Tanz oder Film. Dabei sind u. a. der amerikanische Saxophonist Joshua Redman mit der hr-Bigband, der Darmstädter Pianist Uli Partheil, der Dokumentarfilm „Kosmische Brocken“ über ein skurriles Festival zu Ehren Frank Zappas und die Ausstellung „Sketch Jazz“ der Darmstädter Grafikerin/Künstlerin Nicole Schneider. Nachfolgend das Programm:

10. Januar bis 31. März: Ausstellung „Sketch Jazz“ (Galerie des Jazzinstituts Darmstadt).

10. Januar: Jungstötter (20 Uhr, Centralstation). Fusk (20.30 Uhr, Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut).

11. Januar: Latin Experience feat. Isabelle Bodenseh (20 Uhr, HoffART Theater). Mr. Jelly’s Jam Band (20.30 Uhr, Achteckiges Haus). Joscho Stephan Quartett (20.30 Uhr, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule).

12. Januar: Pablo Bischoff (17 Uhr, Wasserturm Darmstadt). Vorwärts/Rückwärts (20.15 Uhr, „Gute Stube“ im HoffART-Theater). Lukas de Rungs Quintett (20.30 Uhr, Achteckiges Haus).

13. Januar: Esquina del Sol (20 Uhr, „Agora“ am Ostbahnhof).

14. Januar: Swingtanz-Party mit Schnupperkurs & Jazz History Talk (20.15 Uhr, „Goldene Krone“). Filmvorführung „Kosmische Brocken“ (20.15 Uhr, Programmkino Rex).

15. Januar: Axel Schmitt Quartett (18 Uhr, „Vinocentral“).

16. Januar: Filmvorführung „Kosmische Brocken“ (17.30 Uhr, Programmkino Rex). Rainald Brederling Quintett (20.30 Uhr, „Zucker“).

17. Januar: Hanno-Busch-Trio (19.30 Uhr, Stadtkirche Darmstadt). Joshua Redman & hr-Bigband (20 Uhr, Centralstation). Tom Rainey Trio feat. Ingrid Laubrock & Mary Halvorson (20.30 Uhr, Gewölbekeller unter dem Jazzinstitut Darmstadt). Christoph Schöpsdau Trio (20.30 Uhr, Achteckiges Haus). Init (21.30 Uhr, Oetinger Villa).

18. Januar: Luha (20.30 Uhr, Achteckiges Haus).

19. Januar: Herr Hering, die liebe Frau Gerburg & Die Jazzband (15 Uhr, Centralstation). Philipp Brämswig 4tett (19.30 Uhr, Stadtkirche Darmstadt). Vitaliy Baran Quartett (20 Uhr, „Agora“ am Ostbahnhof). Uli Partheils Playtime feat. Peter Lehmann (20 Uhr, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule). BallaBalla (20.30 Uhr, Achteckiges Haus).

Info: Weitere Informationen unter www.dazz-festival.de

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019