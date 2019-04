Zwei Konzerte in dieser Woche

Bensheim.Zwei Konzerte gibt es in dieser Woche im Musiktheater Rex in Bensheim. Am Donnerstag spielt die Countryband Truck Stop Songs aus ihrem neuen Album „Ein Stückchen Ewigkeit“, das im März erschienen ist, sowie Klassiker. Die Musik der Gruppe aus dem Norden ist handgemacht und ehrlich, wie es in der Ankündigung heißt.

Am Ostersamstag, 20. April, tritt das Trio JCM unter dem Motto „In Memory of Jon Hiseman“ im Rex auf. Im vergangenen Jahr war der Drummer verstorben. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr, Ticket-Infos gibt es unter Telefon 06251/100816. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.04.2019