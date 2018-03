Anzeige

Odenwald.Von 11 bis ca. 17 Uhr läuft am Sonntag (11.) der Ostermarkt in Reichenbach. Ausgetragen wird die Veranstaltung in der Turnhalle des TSV. Angeboten werden auch Speisen und Getränke und ein Schätzspiel.

Ein Ostermarkt läuft auch am Sonntag im Saal des Gasthauses „Zur Linde“ im Heppenheimer Stadtteil Mittershausen. Geöffnet ist ebenfalls ab 11 Uhr. hol/BILD: funck