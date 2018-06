Anzeige

Der Historiker Maximilian Krüger ergänzte die baugeschichtlichen Einblicke durch historische Ereignisse in informativen und unterhaltsamen auditiven Inszenierungen. Das Publikum erhält so einen Einblick in die spannungsvollen Wechselwirkungen von Kirche, Architektur und Politik. Ein malerischer Blick auf die von der frühen Denkmalforschung geretteten Objekte im Museumsgarten beendet den Ausstellungsteil im Museum der Stadt.

Das Nibelungenmuseum widmet sich erstmals zentralen Szenen des berühmten Heldenepos in der Originalfassung der Handschrift B. Es thematisiert den berühmt-berüchtigten „Streit der Königinnen“ zwischen Kriemhild und Brünhild am Dom-Nordportal als akustische Raumperformance. Der Königinnenstreit wurde im Original eingelesen und durch eine Komposition, in der archaische Instrumente mit elektronischen Soundscapes die Bedeutung des Königinnenstreites erlebbar machen, ergänzt. So soll der Text entsprechend neuesten literaturhistorischen Erkenntnissen auch für Laien unmittelbar verständlich sein.

Ergänzt wird die 3D-Raumkomposition durch ein Gespräch mit der Mediävistin Dr. Ellen Bender, die Handlungsmotive in der „Provokationsszene“ zwischen Brünhild und Kriemhild bei einem Ritterturnier auf dem Domplatz unter Genderaspekten in ein neues Licht rückt. Diese performative Rauminstallation im „Mythenlabor“ des Nibelungenmuseums bildet die Erweiterung der bisherigen, fast ausschließlich rezeptionsgeschichtlichen Darstellung des Nibelungenliedes. Mit der Konzentration auf das Hörerlebnis erweitert das mediengestützte Museum sein Herzstück, die Hörtour auf den Spuren des unbekannten Dichters, und knüpft damit auch an die Tradition der oralen Überlieferung und des mündlichen Vortrags an. Der Ausstellungsteil im Nibelungenmuseum schließt mit einem Ausblick auf den Dom im 21. Jahrhundert, den man im Hörturm genießen kann.

Die gemeinsame Sonderausstellung kann mit einem Kombiticket besucht werden, das im Museum der Stadt im Andreasstift und im Nibelungenmuseum erworben werden kann. Das Kombiticket berechtigt zum einmaligen Eintritt in beide Museen und ist bis Ausstellungsende am 14. Oktober gültig. Mit dem Kombiticket kann in beiden Häusern der jeweilige Teil der Sonderausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ sowie die dortige Dauerausstellung besucht werden. Die Preisersparnis liegt im Vergleich zum jeweiligen Einzelpreis der beiden Museen für Erwachsene bei zwei Euro und für Familien bei 5,50 Euro. zg

Info: Weitere Informationen auch zum Begleitprogramm unter www.museum-andreasstift.de www.nibelungenmuseum.de

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.06.2018