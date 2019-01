„Glass“

Psychodrama mit Bruce Willis und James McAvoy. Der in die Jahre gekommene Security-Mann David Dunn (Bruce Willis) ist dem Psychopathen Kevin (James McAvoy), der an multipler Persönlichkeitsspaltung leidet, auf der Spur. Als Dunn das Versteck von Kevin, wo dieser vier Mädchen gefangen hält, ausfindig macht, wird er zusammen mit dem unberechenbaren Kriminellen in eine psychiatrische Klinik gebracht, wo schon das dämonische Genie Elijah Price (Samuel L. Jackson) einsitzt. Die Therapeutin Dr. Ellie Staple (Sarah Paulson) möchte ihre drei Patienten davon überzeugen, dass sie sich ihre übernatürlichen Fähigkeiten nur einbilden – eine fatale Annahme. - Der hochkarätig besetzte Psychothriller changiert zwischen Realität und Wahnsinn. (129 Min.)

„Manhattan Queen“

Komödie mit Jennifer Lopez. Maya (Jennifer Lopez) arbeitet in einem Supermarkt als stellvertretende Filialleiterin, wünscht sie sich aber mehr vom Leben. Als ihr eines Tages der Posten der Filialleiterin verwehrt wird, klagt sie ihrer besten Freundin Joan (Leah Remini) ihr Leid. Deren Sohn bekommt davon Wind und nimmt sich Mayas Lebenslauf vor. Nach ein paar kleinen Änderungen schickt er ihn ohne Mayas Wissen an einen Kosmetikkonzern, woraufhin Maya prompt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Vor Ort verkauft sie sich so gut, dass sie umgehend die Stelle als Marketing-Beraterin angeboten bekommt. Als Erstes soll sie die Verkaufszahlen einer stagnierenden Pflegeserie nach oben treiben. Ob sie auffliegt? (103 Min., ohne Altersbeschränkung)

„Fahrenheit 11/9“

Michael Moore knüpft sich Donald Trump vor. In seiner neuen Dokumentation zeichnet Oscar-Preisträger Michael Moore provokativ und unterhaltsam Donald Trumps Aufstieg zum US-Präsidenten nach und nimmt dabei das gesamte politische System, Korruption und soziale Ungleichheit in den USA ins Visier. Der Filmtitel bezieht sich auf den Tag nach der Präsidentschaftswahl am 8. November 2016, als bekanntgegeben wurde, dass Trump die Wahl gewonnen hat (128 Min.)

„Maria Stuart“

Die Schottenkönigin und ihre Widersacherin Elizabeth I. Zwei Länder, zwei Königinnen, ein erbitterter Kampf um die Macht. Der neue Film über die Geschichte von Elizabeth I. (Margot Robbie) und Maria Stuart (Saoirse Ronan) bleibt hauptsächlich in der Perspektive der jungen Schottenkönigin, die der Machtkampf mit Elizabeth schließlich im Wortsinne den Kopf kostete. Der Film beginnt mit diesem tragischen Ende und rollt dann detailreich auf, wie es dazu kommen konnte. (124 Min., ab 12 Jahre)

„Der Spitzenkandidat“

Politdrama mit Hugh Jackman nach wahrem Fall. Ein verheirateter Politiker hat eine Affäre – in den USA des Jahres 1988 führte das zu einem saftigen Skandal. Der Fall von Gary Hart im damaligen US-Präsidentschaftswahlkampf trieb Politik und Medien der Vereinigten Staaten zum ersten Mal auf breiter Front auf den Boulevard. Hugh Jackman verkörpert Hart als charismatischen Aufsteiger mit besten Aussichten auf das Weiße Haus. Zum Ensemble gehören auch J. K. Simmons, Vera Farmiga und Alfred Molina. (112 Min., ab 6 Jahre)

„Joy in Iran - Freude im Iran“

Dokumentation über Clowns ohne Grenzen. Die Jungen und Mädchen springen auf, johlen und klatschen begeistert, als die Clowns Happ, Hepp und Hupp übereinander purzeln. Gebannt verfolgen sie die Vorstellung der drei „Clowns ohne Grenzen“ in der Schule für Straßenkinder in Teheran. Zwei Wochen lang sind Susie Wimmer, Andreas Schock und Monika Single als Clowns im Iran unterwegs. Davon berichtet diese Dokumentation. (90 Min.)

„Capernaum - Stadt der Hoffnung“

Libanesischer Oscar-Beitrag. Der kleine Zain ist etwa zwölf Jahre alt und lebt unter ärmsten Bedingungen in Beirut. Seine Eltern zwingen ihn zum Klauen und Betrügen. Als sie dann noch seine jüngere Schwester an einen älteren Mann verkaufen, haut Zain ab und schlägt sich allein durch die libanesische Hauptstadt und verklagt schließlich seine Eltern, ihn überhaupt auf die Welt gebracht zu haben. - Der Film ist Libanons Beitrag für den diesjährigen Auslands-Oscar und gewann beim Filmfest Cannes 2018 den Preis der Jury. (126 Min., ab 12 Jahre)

„Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers“

Neue Version eines Klassikers. In der Neuinterpretation eines Pferdefilm-Klassikers aus dem Jahr 1955 gibt Heiner Lauterbach einen unfreundlichen Gestütsbesitzer namens Jochen Mallinckroth. Nicht nur mit Mallinckroth müssen sich die Mädchen vom Immenhof, darunter die 23-jährige Charly (gespielt von Laura Berlin), herumschlagen. Auch das Jugendamt wirft nach dem Tod des Vaters genaue Blicke gen Gutshof. (105 Min., ohne Altersbeschränkung) dpa

