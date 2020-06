„16-Jährige sollten wählen dürfen“

Dass Wahlrecht Ländersache und somit in jedem Bundesland unterschiedlich sein kann, steht fest. Doch ist das wirklich fair? Kann sich dadurch jeder deutsche Staatsbürger genug in die Politik einbringen? Eine noch sehr junge Gruppierung von Menschen setzt sich aktuell für ein einheitliches Wahlrecht ab 16 Jahren ein. Ihr Name ist Jugendwählt, und in einem Online-Interview stellte sich ihre Sprechergruppe den Fragen der BAnane-Jugendredaktion.

Wann hat sich Eure Gruppierung zusammengefunden und wer sind Eure Mitglieder?

Jugendwählt: Unsere Gruppe existiert in dieser Form seit Februar 2020, und aktuell haben wir rund 50 Mitglieder. Unsere Mitgliederzahl steigt schneller, als wir es gedacht haben und das, obwohl wir aktuell nur über die sozialen Medien Anhänger gewinnen können, was uns aber recht gut gelingt. Unser Name lässt zwar vermuten, dass wir viele jugendliche Mitglieder haben, aber auch einige Menschen, die schon über 20 sind, befürworten unser Anliegen und unterstützen unsere Initiative.

Was genau sind Eure Ziele, und wie habt Ihr geplant, diese umzusetzen?

Jugendwählt: Unserer Meinung nach ist das Wahlrecht in Deutschland unfair. Es ist aktuell noch Ländersache, doch wir sind uns einig, dass durch das ungleiche Mindestalter bei Wahlen eine Ungleichheit entsteht. Deshalb, und weil es viele Jugendliche gibt, die sich direkt über diesen Weg an der deutschen Politik beteiligen möchten, versuchen wir, Druck auf genau diese auszuüben. Das ist zwar momentan aufgrund von Corona etwas schwerer, aber am liebsten wäre uns als Gruppe ein Gespräch mit einem Politiker der Regierung oder einer Partei, die sich aktuell noch gegen das Wahlrecht mit 16 einsetzt. Viele von uns hatten schon als Einzelpersonen Diskussionen mit Politikern und konnten diese oftmals auch von unserem Standpunkt überzeugen, doch als Gruppe hätten wir einen stärkeren Effekt. Uns ist es wichtig, dieses Thema vor allem erstmal zurück auf die Agenda zu bringen. Ähnlich wie Greta Thunberg und FFF die Klimapolitik wieder in den Mittelpunkt gerückt haben, wollen wir das auch tun. Denn aktuell wird nirgends über dieses Thema debattiert, und somit kann es auch keinen Entschluss dazu geben. Das wohl beste Beispiel hierfür ist die Rot-Rot-Grüne Regierung in Berlin. Diese ist nämlich laut ihrer Parteien einem einheitlichen Wahlrecht ab 16 nicht abgeneigt, scheint dieses Thema aber nicht als allzu relevant zu werten und spricht es nicht an.

2021 findet in Hessen die nächste Kommunalwahl statt. Sollte sich zu dieser ein 16-Jähriger aufstellen lassen können? Soll nur das aktive oder auch das passive Wahlrecht ab 16 eingeführt werden?

Jugendwählt: Dass sich ein 16-Jähriger bei einer Kommunalwahl als Kandidat aufstellt, sollte unserer Ansicht nach möglich sein. Auf Bundes- oder gar Europa-Ebene ein passives Wahlrecht für 16-Jährige zu ermöglichen, ist aber nicht unser Anliegen. Wir plädieren lediglich für ein aktives Wahlrecht auf all diesen Ebenen, da Wahlen der einfachste und direkteste Weg sind, sich politisch zu engagieren.

Sind minderjährige Staatsbürger „reif genug“, um bewusst zu wählen?

Jugendwählt: Unserem Ermessen nach ja. Das Interesse am politischen Geschehen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen, und die politische Bildung wird in den Schulen besser gefördert denn je. Zudem sollte man bedenken, dass die heutige Jugend in Zukunft mit den Entscheidungen leben muss, die die Politik heute trifft, wobei es unfair wäre, dann nicht selbst mitentscheiden zu dürfen. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020