214 000 Aktive in Deutschland

Aktuell betreiben 14 Millionen Spieler aus mehr als 160 Nationen Badminton als Wettkampfsport. Besonders in England, Dänemark, China und Korea genießt der Sport große Popularität. Große Badminton-Veranstaltungen haben dort einen ähnlichen Stellenwert wie zum Beispiel Fußball in Deutschland. Derzeit gehören 217 000 Mitglieder aus 2700 Vereinen dem Deutschen Badminton-Verband an. Neben der Bundesliga finden seit 1977 jährlich die Weltmeisterschaften im Badminton statt. Dabei gibt es den „Thomas Cup“, bei dem ausschließlich die Herren-Nationalteams gegeneinander spielen. Beim „Uber Cup“ hingegen spielen nur die Damen-Nationalteams. Der im Jahr 1989 ins Leben gerufene „Sudirman Cup“ ist die offizielle Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften für gemischte Teams. Diese findet alle zwei Jahre statt. Seit 1996 ist Badminton eine offizielle olympische Sportart und in allen fünf Disziplinen vertreten. Diese fünf Disziplinen sind jeweils Doppel und Einzel bei den Damen und Herren sowie das gemischte Doppel. Beate Sturm

