Abenteuer in Yorkshire – Praktikum mit Brexit

Insgesamt acht Schüler der 11. Klasse des Goethe-Gymnasiums in Bensheim haben die Entscheidung getroffen, für ihr Praktikum nach Scarborough, North Yorkshire, zu reisen. Nun war endlich der große Tag gekommen. Früh morgens begaben sich die erwartungsfrohen Schüler auf die mehrstündige Reise mit Flugzeug und Zug. Begleitet von Anja Bockrath kamen alle erschöpft aber glücklich bei ihren Gastfamilien an.

Der erste Tag in England wurde dann zur Erholung und zum Sightseeing genutzt. Nachdem die ersten Eindrücke der Stadt gesammelt waren, konnte am darauffolgenden Tag das eigentliche Praktikum beginnen. Von lauten Kindergärten über diverse Charity-Shops bis hin zu Musikläden und kleinen Cafés mit angenehmer Atmosphäre – die ganze Stadt wurde von den motivierten Schülern erkundet. Die Innenstadt bot viele Möglichkeiten, sich zu treffen. Der Pub „The Lord Rosebery“ war ein beliebter Treffpunkt, um eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken. Fast täglich saßen die Teens dort zusammen und genossen die englische Lebensart.

Die erste Woche war voller neuer Eindrücke. Um ein bisschen Abwechslung von der Küstenstadt zu bekommen, war die nicht weit entfernte Stadt York perfekt für einen Tagesausflug. So verbrachte die Gruppe den Tag in Shoppingcentern, Cafés und Museen des traditionsreichen Seebades aus viktorianischer Zeit.

So schnell wie das ereignisreiche Wochenende verging auch die zweite Woche. Für die Jugendlichen war es eine unvergessliche Zeit in Yorkshire. Nach rund zwei Wochen, am 31. Januar, verabschiedeten sich nicht nur die Schüler von ihren Arbeitsplätzen, sondern auch die Europäische Union (EU) nahm Abschied. Und zwar von England – ein historischer Moment, dem die Jugendlichen unmittelbar beiwohnen durften. In ein Land der EU einzureisen, dann dort seinen Austritt mitzuerleben und von außerhalb wieder zurück in die EU einzureisen – für sie war es ein wenig seltsam, doch zum Glück verlief alles reibungslos und die ganze Gruppe kam von schönen Erlebnissen geprägt und ein bisschen reicher an Erfahrungen wieder in Bensheim an.

Der Dank der Schüler gilt Stefan Hillenbrand, dem Initiator des Programms, und Anja Bockrath, die sie auf ihrer Reise begleitet hat. Lasse Mikolon und Julia Rau

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020