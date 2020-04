Abi geschafft – Und dann?

Schüler, die ihre Abiturprüfung trotz der Corona Pandemie bestanden haben, stehen jetzt vor vielen Fragen: Absolviere ich ein Freiwilliges-Soziales-Jahr? Mache ich eine Ausbildung oder ein Studium? Oder reise ich ins Ausland und arbeite dort?

Freiwilliges-Soziales-Jahr oder Bundesfreiwilligendienst

Hier liegt es an jeder Einrichtung, ihre Arbeiter zu schützen. Man befindet sich nicht in einem Arbeitsverhältnis, aber trotzdem ist es meistens der Fall, dass die Freiwilligen trotz der Pandemie zu ihrem Dienst erscheinen müssen. Gruppenseminare werden in der Regel aber abgesagt, verschoben und teilweise auch online abgehalten.

Das Auslandsjahr

Hierbei kommt es aktuell ganz auf das Land an. Reisen in die meisten Länder wurden abgesagt. Man sollte sich daher genau informieren, wie in dem jeweiligen Land, in dem man das Auslandsjahr verbringen möchte, die Lage ist. Wenn man schon vor Ort ist, sollte man direkt Kontakt mit der Entsendeorganisation aufnehmen, um die Möglichkeit einer Rückreise zu besprechen.

Studium

Die meisten Universitäten haben aktuell geschlossen. Hier hilft es, sich auf der jeweiligen Internetseite der Universität zu informieren. Meist kann man dort auch Fragen stellen und sich erkundigen, wie es an den einzelnen Universitäten in den jeweiligen Bundesländern weitergehen soll.

Ausbildung

Auch hier ist es jedem Bundesland selbst überlassen, wie es die Situation handhaben möchte. Wird die Berufsschule geschlossen, so erhalten die Auszubildenden meist Aufgaben oder müssen im Betrieb erscheinen.

Die Abschlussprüfungen werden in den meisten Fällen erst einmal verschoben. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020