Abiprüfungen um jeden Preis?

Die hessischen Schüler schreiben aktuell trotz der „Corona-Ferien“ ihr Abitur. Ist das vertretbar oder ziehen manche Schüler sogar eher Vorteile daraus?

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Bedrohung durch das Coronavirus wurde der Unterricht vor eingen Wochen an allen hessischen Schulen abgesagt und die Schüler angewiesen zuhause zu bleiben. Aufgaben bekamen die Schüler in den meisten Fällen von ihren Lehrern über verschiedenste Wege mitgeteilt.

Die Schüler, die aktuell wohl das größte Problem haben, sind die der Q4. Dies ist der Jahrgang in der gymnasialen Oberstufe, der dieses Jahr sein Abitur ablegen soll. Durch die nun entfallende Schul- und Unterrichtszeit gibt es viele Stimmen, die das Abitur in Hessen auf ein anderes, sichereres Datum verschieben wollen. Sowohl die Eltern als auch die Schüler selbst wollen sich und ihre Nächsten dadurch schützen, da die Prüfungen in geschlossenen Räumen stattfinden.

Wie Schüler und auch so manch ein Lehrer diese Situation bewerten und einschätzen wird der Jugendredakteur Marco Mautry in der folgenden Umfrage darstellen:

Florian (17): Meine Lehrer haben uns Aufgaben gegeben, die ähnlich dem Abitur sind. Diese konnten wir dann freiwillig bearbeiten. Die Vorbereitung auf die Prüfung konnte ich durch die schulfreie Zeit ganz individuell für mich gestalten. Diese ermöglichte mir, zudem ausgeschlafen für das Abitur zuhause lernen zu können und nicht müde in der Schule. Meine Schule hat sehr gut auf den Ausbruch des Virus reagiert und ich finde es gut, dass das Abitur nicht verschoben wurde, da ich nun mein angelerntes Wissen auch nutzen kann und es nicht noch länger abspeichern muss.

Elias (17): Bei uns wurde sehr auf den Sicherheitsabstand geachtet, was erst mal ungewöhnlich, aber wichtig war. Das Abitur am regulären Termin zu schreiben ist meiner Meinung nach richtig gewesen, da nun der mentale Druck nachlässt. Die Lehrer stehen während der schulfreien Zeit immer sehr eng mit den Schülern in Kontakt und waren jederzeit für Fragen offen, sodass ich mich gut vorbereiten konnte.

Giulia (17): Die Prüfung selbst haben wir in kleineren Gruppen absolviert. Ich hatte ein wirklich sicheres Gefühl dabei, sodass ich mich nicht auf den Virus, sondern auf meine Aufgaben konzentrieren konnte. Problematisch war für mich nur, dass es nicht möglich war, sich in Lerngruppen zu treffen, da man ja nicht das Haus verlassen sollte. Man konnte zwar telefonieren oder skypen, aber das hat auch nicht immer gut funktioniert. Mitleid habe ich mit den Schülern, die am eigentlichen Termin aufgrund von vermeintlichen Corona-Symptomen nach Hause geschickt wurden. Diese Schüler müssen nun die Aufregung von diesem Tag doppelt erleben, was mich wirklich ärgern würde.. Marco Mautry

