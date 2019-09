Abkühlung beim Umzug

Das Winzerfest 2019 war wieder ein voller Erfolg. Es handelte sich um die mittlerweile 82. Auflage in der „Bensemer Geschicht“. Jahr für Jahr scheint es, als würden immer mehr Menschen das Winzerfest besuchen. Kein Wunder, bei dem Programm und der dauerhaft guten Stimmung, die dort herrscht.

Gleich am ersten Samstagabend war das Winzerfest stark besucht, Mitarbeiter der Essensbuden sind im Dauereinsatz, und die Schlangen sind lang, alle Helfer haben die Hände voll zu tun. Die Zelte sind restlos ausgebucht und bis zum letzten Platz gefüllt. Sehr schön mit anzusehen, wie das Winzerfest auch nach 82 Jahren immer noch so beliebt ist. Das Motto „Ob rot, ob weiß oder rosé, beim Winzerfest wird’s wieder schee“ wurde allemal eingehalten. Der Umzug war sehr schön anzusehen – als Zuschauer, aber auch als Teilnehmer.

Die Zuschauer wurden bei den heißen Temperaturen vom Technischen Hilfswerk Bensheim mit Wasser bespritzt, was für eine gute Abkühlung sorgte. Spaß und gute Laune waren vorprogrammiert. Auch die Fahrgeschäfte waren sehr beliebt. Der Taumler war wie jedes Jahr „das Fahrgeschäft schlechthin“, aber auch Shake oder Autoscooter standen hoch im Kurs.

Musik, die in den Zelten und auf dem Gelände des Winzerfests spielte, bereitete eine gute Tanz- und Unterhaltungsatmosphäre.

Abwechslungsreiches Programm

Erster Programmpunkt war wie jedes Jahr die Eröffnung des Festes. Auch diesmal wurde es auf dem Marktplatz im Winzerdorf mit der Krönung der Weinkönigin eröffnet. Nach dem traditionellen Festumzug am Sonntag begann die Woche mit dem Tag der Betriebe. Wie jedes Jahr trafen sich die Lehrer aller Schulen in Bensheim, um gemeinsam bei Wein und gutem Essen den Feierabend zu genießen.

Am Dienstag ging es dann weiter mit dem großen Markt. Dabei bauen Händler aller Art ihre Stände auf und verkaufen in der Fußgängerzone ihre Waren. Von Lederartikeln und Kleidung bis hin zu Kerzen oder Uhren kann man dort alles finden. Auch dieses Jahr war der Markt sehr gut besucht und eine schöne Möglichkeit, an den verschiedenen Ständen neue Dinge zu entdecken.

Der Tag der Generationen am Mittwoch war ein schönes Zusammentreffen von Jung und Alt. Neben Essen und Trinken in den Zelten sorgte die Bensheimer Karneval-Gesellschaft mit Musik für gute Stimmung bei den Besuchern.

Svenja Thomas und Beate Sturm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.09.2019