Der Euro wurde am 1. Januar 2002 bei uns als Zahlungsmittel eingeführt. Dabei wurde der ehemalige 1000-D-Mark-Schein durch den 500-Euro-Schein abgelöst. Inzwischen ist der Euro in 19 europäischen Mitgliedsstaaten eingeführt.

Die Banker sprechen übrigens von Euromünzen und Banknoten, die Prägungen bei den Münzen sind auf der Rückseite immer landesspezifisch. Die Banknoten wiederum unterscheiden sich beim ersten Druck innerhalb der EU durch verschiedene Buchstaben an der ersten Stelle. Somit kann festgestellt werden, für welches Land dieser Schein gedruckt wurde. Elf Jahre später wurde die zweite Druckserie erstellt, diese erhielt dann am Anfang der Seriennummer zwei Buchstaben. Im Dezember 2017 hat die EZB (Europäische Zentralbank) mit Sitz in Frankfurt beschlossen, dass der 500-Euro-Schein zum Ende des Jahres 2018 schrittweise abgeschafft wird. Für uns Verbraucher ändert sich also erst mal nichts, man kann immer noch mit dem 500-Euro-Schein bezahlen, doch die Ausgabe der höchsten Banknote wird eingestellt.

Aber warum ist die Abschaffung des Scheins von Nöten? Die bisherigen Nutzer haben den 500-Euro-Schein besonders zur Geldwäsche oder im Drogenhandel genutzt, denn man brauchte keine großen Geldkoffer. Im Zuge der Einstellung sollen auch gleichzeitig die 100- und 200-Euro-Scheine verbesserte Sicherheitsmerkmale bekommen. Darüber hinaus werden vorhandene 500-Euro-Scheine ihren Geldwert behalten, können zum Beispiel auch als Wertanlage genutzt werden und bei jeder Bank oder Sparkasse innerhalb der Eurozone getauscht werden. Da der Geldwert der 500-Euro-Scheine durch „kleinere“ Banknoten ersetzt werden muss, schätzen Banker, dass die Abschaffung gut 500 Millionen Euro kosten wird, um neue Scheine zu drucken. Um eine Banknote drucken zu können, müssen die nationalen Banken übrigens acht bis neun Cent je Schein aufwenden.