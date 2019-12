Ändern, aber was?

Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich dann etwas an meinem Leben ändern? Wenn Du die Zeit zurückdrehen könntest, würdest Du dann etwas ändern? Und wenn ja, was? Und wieso? Weil Du nicht findest, dass es Dir etwas Sinnvolles zu deiner Gegenwart und Zukunft beigetragen hat oder weil Du denkst, dass es Dir besser gehen würde ohne diese Erfahrung gemacht zu haben? Beides ist absolut denkbar. Traumatisches wirft uns aus der Bahn. Wir wissen nicht, wohin mit uns. Versuchen so sehr, alles richtig zu machen, und drehen uns doch im Kreis. Wir lassen uns von Kleinigkeiten triggern und zurück in diese Situation werfen, obwohl wir genau wissen, dass wir das alles schon längst durchstanden haben und es Zeit ist, in die Zukunft zu schauen. Weiter zu machen. Einfach die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Was ist es, was uns nachts wach hält? Drehen sich unsere Gedanken permanent im Kreis? Können wir unseren Kopf nicht abschalten, weil wir uns so Sorgen machen? Oder weil wir uns niemals trauen, das zu sagen, was wir wirklich fühlen? Aus Angst, wir könnten etwas verlieren? Etwas verlieren, was wir eigentlich niemals wirklich sicher hatten? Ich frage mich selbst oft, warum meine Texte permanent mit einem Fragezeichen enden. Ich schätze, dass das Leben ein einziges Fragezeichen ist. Nur manche von uns machen sich einfach keine Gedanken darum, wie sie dieses Fragezeichen beantworten könnten. Sie leben einfach. Sie schauen, was passieren wird und lassen es einfach so passieren, wie es das Universum vorgesehen hat. Kein Grund zum Stress. Kein Grund zur Sorge. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019