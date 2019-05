Affentheater auf dem Montagne des Signes

Montagne des Singes“ ist Französisch und bedeutet so viel wie „Affenberg“. Der Affenberg in Kintzheim im Elsass ist ein sehr schönes Ausflugsziel. Das haben meine Familie und ich festgestellt. Es gibt einen schönen Kiosk in dem wir, als wir ankamen, zu mittaggegessen haben. Dort gab es leckere französische Baguettes.

Tieren ganz nah kommen

Nach der Stärkung waren wir bereit für den Affenberg. Dort leben etwa 200 Berberaffen in einem riesigen Gehege, durch das man als Besucher durchlaufen kann. Die Affen kann man so sehr gut beobachten, ohne dass ein Zaun dazwischen ist, wie etwa im Zoo.

Der Eintritt für Erwachsene kostet neun Euro und für Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren 5,50 Euro, Kinder unter fünf Jahren dürfen gratis die Affen sehen. An der Kasse haben wir dann noch kostenlos Popcorn bekommen, um die Affen zu füttern. Die sind frei herumgelaufen, und fast an jeder Ecke war einer, der gefüttert werden wollte. Für Kinder ist das natürlich ein riesengroßer Spaß – genau wie für Erwachsene.

Auf dem Berg sind aber auch Informationsschilder über die Affen und wie man sich als Gast verhalten sollte. Die Umgebung für die Affen ist sehr toll. Man sollte aber keinen Affen streicheln, sonst könnte es passieren, dass der Affe einen beißt. Aber das passiert natürlich ganz selten.

Wenn man durch das ganze Gehege gelaufen ist, kommt man am Schluss zu einem Shop, in dem man ein Erinnerungsstück kaufen kann, zum Beispiel einen Plüschaffen oder einen Stift, wo Affenberg draufsteht. Kinder-Geburtstage kann man übrigens auch dort feiern. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und meiner Familie auch. Lara Heiß

