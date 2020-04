Aktienmärkte in Krisenzeiten

Zur Zeit sind die Aktienmärkte aufgrund der Corona-Lage in einer Krise. Die Börse stürzt ein und es kommt zu großen Verlusten, sogar der DAX sinkt auf unter 10 000 Punkte, so stark wie schon lange nicht mehr.

Wie die Banken in solchen Krisenzeiten handeln, habe ich Birgit Kissel in einem Interview gefragt, sie ist stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Bensheim und Leiterin des Vermögens-Managements.

Frau Kissel, können Sie erklären was Aktien eigentlich sind?

Birgit Kissel: Aktien sind Anteile an Aktiengesellschaften. Mit dem Kauf einer Aktie beteiligt und erwirbt man sich Rechte und Pflichten an einem Unternehmen. Ist das Unternehmen erfolgreich und erwirtschaftet Gewinn, dann ist man daran in Form einer Dividende beteiligt. Zusätzlich kann der Kurs der Aktie steigen.

Wie funktioniert der Aktienmarkt?

Kissel: An den Wertpapierbörsen werden das Angebot und die Nachfrage nach Aktien zusammengeführt und dadurch bildet sich der Preis, den man für eine Aktie zahlen muss. Der Aktienhandel erfolgt heutzutage elektronisch. Gibt es mehr Nachfrage nach einer Aktie als Angebot, dann steigt der Kurs. Wollen mehr Menschen Aktien verkaufen als kaufen, dann fällt der Kurs der Aktie. Der DAX ist der Deutsche Aktienindex, dieser notiert die für Deutschland 30 größten börsennotierten Unternehmen zusammengefasst.

Der Aktienmarkt schwankt zu Zeit aufgrund der Corona-Krise auf und ab, warum und wie genau?

Kissel: Schwankungen sind an den Aktienmärkten ganz normal. Sie hängen ab von Faktoren, wie wirtschaftlichen Entwicklungen der Volkswirtschaft, Unternehmen und Branchen. Wenn sie geringere Gewinne machen, wirkt sich das auch auf die Nachfrage nach Aktien aus und führt zu Rückgängen.

Extreme Ausnahmesituationen gibt es ebenso, die die Märkte überdurchschnittlich fallen lassen. Beispiele hierfür sind zum Beispiel die Finanzmarktkrise von 2008/09 oder aber auch die europäische Staatsschuldenkrise 2011. Die Corona-Pandemie ist eine solch extreme Ausnahmesituation. Ganze Wirtschaftsnationen wurden quasi stillgelegt, internationale Lieferketten wurden unterbrochen und die Nachfrage bricht weg. Das belastet die Unternehmen und kann im Extremfall zu Insolvenzen führen. In der Folge ergeben sich auch Konsequenzen für die Arbeitsplätze der Menschen – die Arbeitslosigkeit kann ansteigen. Wie stark diese Auswirkungen sind und welche wirtschaftlichen Folgen sich am Ende ergeben, ist ungewiss.

Die Regierung hat den Unternehmen Hilfsaktionen zugesprochen, was sind das für welche und wofür genau werden diese genutzt?

Kissel: Um genau diese wirtschaftlichen Folgen für die Konjunktur und die Unternehmen zu unterstützen, haben die Regierungen und Banken weltweit für Hilfe gesorgt.

Die deutsche Bundesregierung hat innerhalb kürzester Zeit umfangreiche Hilfspakete geschnürt. Es geht darum, Unternehmen und Arbeitsplätze, die durch die Corona-Krise gefährdet sind, in dieser wirtschaftlich schlechten Zeit zu unterstützen. Es sind Hilfen für die Unternehmen, damit diese auch ihre Löhne und Fixkosten weiterhin zahlen können. Es zählen aber auch Zuschüsse für Unternehmen, Steuererleichterungen und vieles mehr dazu. Hinzu kommen Hilfen für Arbeitnehmer.

Alleine in Deutschland wurden dafür über 150 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen. Auch die Notenbanken leisten ihren Beitrag, um die Abwärtsspirale zu stoppen. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird dazu bis Jahresende 2020 ihr Anleihekaufprogramm aufstocken und plant Käufe von 750 Milliarden Euro. All das soll dazu beitragen, dass Unternehmen und Staaten nicht in finanzielle Engpässe gelangen. Durch niedrige Zinsen soll die Kapitalbeschaffung für Unternehmen günstig bleiben.

Wie lange, denken Sie, dauert es, bis sich der Aktienmarkt erholt? Auf welchen Wegen wird dies geschehen?

Kissel: Dazu gibt es momentan leider keine Antwort. Der Aktienmarkt ist nach wie vor nervös und ungewöhnlich hohe Schwankungen wird es vermutlich noch eine ganze Weile geben. Erst wenn die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus greifen und die Einschränkungen für die Gesellschaft und die Wirtschaft gelockert werden können, wird man die wirtschaftlichen Folgen bewerten und einschätzen können. Kurzfristig sind weitere Kursrückgänge möglich. Für mittel- und langfristig orientierte Anleger überwiegen aber aus unserer Sicht die Chancen. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020