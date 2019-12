Alle Jahre wieder das gleiche Problem

Mittlerweile brennt bereits die zweite Kerze auf dem Adventskranz und auch das erste Drittel des Adventskalenders ist schon geöffnet – bald steht das Weihnachtsfest vor der Tür. Höchste Zeit, sich Gedanken über kleine Präsente und Geschenke für seine Liebsten zu machen, damit diese pünktlich am 24. verpackt unter dem Weihnachtsbaum liegen. Weihnachtsgeschenke sind den Deutschen jedes Jahr mehr wert. So gaben sie im vergangenen Jahr zum Beispiel durchschnittlich rund 470 Euro pro Kopf aus. Doch woher kommen die Geschenke? Aus den lokalen Läden oder aus dem Onlineshop, gemütlich vom Sofa aus bestellt und direkt ins Haus geliefert? Und welche Möglichkeit ist die bessere? Schnell, einfach und mit möglichst geringem Aufwand – diese Aspekte sind den Menschen besonders in der Weihnachtszeit beim Kauf der Geschenke sehr wichtig. Warum in die überfüllte Innenstadt fahren, wenn man das Haus eigentlich gar nicht verlassen muss? Mia Eck

