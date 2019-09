Am Freitag tagte in Berlin das Klimakabinett. Die Bewegung Fridays for Future rief darum an diesem Tag dazu auf, an einem globalen Klimastreik teilzunehmen. Unter dem Motto #AllefürsKlima sind beim Internationalen Klimastreiktag Menschen in mehr als 500 Städten weltweit auf die Straße gegangen, um sich für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens stark zu machen.

Auch in Bensheim haben mehrere hundert Personen für das Klima demonstriert und den Zug zwischen Rathaus und Beauner Platz begleitet, um dort an der Kundgebung der örtlichen Fridays-for-Future-Gruppierung teilzunehmen. Luc Châtelais ist einer der Organisatoren von Fridays for Future (FFF) Bensheim. Der 17-jährige Kreisschulsprecher aus Alsbach-Hähnlein im BAnane-Gespräch:

Wie kamst Du dazu, bei FFF Bergstraße/Bensheim mitzumachen?

Luc Châtelais: Das erste Mal von Fridays for Future habe ich über die Nachrichten gehört, das dürfte Anfang Januar gewesen sein. Als ich dann über Freunde mitbekommen habe, dass auch in Bensheim eine Demo organisiert wird, fand ich die Idee auf Anhieb gut und habe teilgenommen. Im Vorfeld habe ich dann schon begonnen, mit Julia Dempewolf, die die erste Demo angemeldet hatte, Kontakt aufzunehmen, und erst einmal einfach Fragen zum Ablauf und dergleichen zu stellen. Dadurch habe ich dann begonnen, mich zu fragen, was ich selbst zu den Demos in Bensheim, aber auch zu der Bewegung insgesamt beitragen könnte und habe dem Bensheimer Organisationsteam meine Hilfe angeboten. So bin ich zu FFF Bensheim gekommen und helfe seitdem mit den anderen Mitgliedern der Orga-Gruppe, die Demos auf die Beine zu stellen und unsere Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.

Warum ist Dir das Engagement für den Klimaschutz als junger Mensch so wichtig?

Luc: Mir persönlich liegt das Thema so am Herzen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen ist, der wir als Menschheit jemals gegenüberstanden. Die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler sagt uns grundlegende und einschneidende Veränderungen der uns bekannten Welt und Lebensweise voraus, wenn wir nicht so schnell wie möglich die Art, wie wir reisen, essen und wirtschaften – letztlich wie wir als Gesellschaft leben –, an diese Situation anpassen. Das hat für mich wenig mit jung oder alt zu tun, ich glaube, dieses oft bemühte Narrativ eines Generationenkonflikts passt hier nicht ganz. Der Klimawandel betrifft die Lebensgrundlage von uns allen, somit ist Klimaschutz auch etwas, das uns alle betrifft. Das Ganze ist für mich also keine Frage der Betroffenheit, sondern eher der Perspektive. Jeder Mensch, egal welchen Alters, kann zu genau dem gleichen Schluss kommen wie ich, und zwar dass wir nicht genug für den Klimaschutz tun – oder auch nicht. Menschen meines Alters sind aber in einer Zeit aufgewachsen, in der Klimawandel und -schutz schon eine ständige Rolle in den Medien spielten, wir wurden also mit diesem Thema als ständiger Begleiter politisch und medial sozialisiert. Ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb gerade junge Menschen sich für dieses Thema starkmachen. Es ist in unserer Wahrnehmung präsenter.

Was war die Botschaft des Klimastreiktages am Freitag für Bensheim?

Luc: Die Botschaft in Bensheim war die gleiche wie überall auf der Welt. Klimaschutz ist kein Projekt der jungen Generation und auch keines bestimmter Gruppen oder irgendwelcher Eliten. Der Klimawandel stellt für uns alle eine Bedrohung dar und wir alle tragen unseren Teil zur Aufheizung der Atmosphäre bei – manche mehr, manche weniger, aber letztlich bleibt es ein gesamtgesellschaftliches Thema. Aus diesem Grund hat die Fridays-for-Future-Bewegung alle Menschen dazu eingeladen, mit ihr gemeinsam für die Erhaltung unserer aller Lebensgrundlagen einzutreten – es sollte an diesem Tag klar werden, dass wir die Herausforderung des Klimawandels als Gesellschaft bewältigen können und nicht vorhaben, dabei jemanden auszugrenzen oder hinten runter fallen zu lassen.

Wieso war es so wichtig, dass nicht nur Schüler streiken, sondern auch Erwachsene für Klimaschutz demonstriert haben?

Luc: Letztlich war das aus den eben schon genannten Gründen wichtig, aber auch, um eine noch größere Signalwirkung an Entscheidungsträger zu entfalten. Je mehr Menschen aller Altersgruppen klar machen, dass sie von der Politik konsequente und bis zum Ende durchdachte Klimapolitik erwarten, die alle ökonomischen und sozialen Dimensionen des Klimaschutzes mitbedenkt, desto eher wird sich in dieser Hinsicht auch etwas tun.

Wie geht es jetzt weiter für Euch?

Luc: Als Fridays for Future möchten wir natürlich den Druck auf Politik und Wirtschaft weiter aufrechterhalten und dafür sorgen, dass unser Thema, das im letzten Jahr so unglaublich schnell an Aufmerksamkeit gewonnen hat, nicht wieder genauso schnell wieder aus den Köpfen der Menschen verschwindet. Wir werden auch weiterhin alle Schüler-innen und Schüler, die sich politisch engagieren und für ihre individuellen Interessen einstehen, unterstützen. Wir sehen es als eine unserer Kernaufgaben, Schülern so viele Dinge wie möglich an die Hand zu geben, mit denen sie das volle Potenzial ihrer Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten ausschöpfen können. Und da das Interesse vieler Schülerinnen und Schüler beim Thema Klima- und Umweltschutz momentan sehr hoch ist, nutzen wir dieses Thema natürlich, um darüber genau dieses Ziel zu erreichen. Das war mit ein Grund, weshalb wir so viel Energie in den ersten Bergsträßer Schul-Klimatag gesteckt haben. Durch die Beschäftigung mit dem Klimaschutz konnten die Teilnehmenden ganz viele verschiedene Formen der Beteiligung und Mitbestimmung kennenlernen und gleichzeitig zeigen, dass sie Lust haben, sich in Politik und Gesellschaft einzubringen. Diese Unterstützung von Engagement gilt aber natürlich nicht nur im klimapolitischen Bereich, sondern grundsätzlich, weshalb wir als FFF Bensheim uns für das kommende Schuljahr beispielsweise vorgenommen haben, die einzelnen Schülervertretungen in unserem Kreis zu stärken und Unterstützung zu bieten, wo welche benötigt wird, damit alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, für sich und ihre Mitmenschen Verantwortung zu übernehmen. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019