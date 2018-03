Anzeige

Perfekt geplant läuft manchmal leider nicht so, wie es sollte. Auch ich habe schon oft die Erfahrung machen müssen. Heute zum Beispiel haben mein Freund und ich uns Brötchen aufgebacken, um sie mit in einen Freizeitpark zu nehmen. Als wir auf der Fahrt dann jedoch rein gebissen haben, folgte die Enttäuschung: Sie waren steinhart und schmeckten wie Pappe. Kurz darauf fiel uns ein, dass wir die Eintrittskarten – die wir als Gutschein bereits geschenkt bekommen hatten – zu Hause liegen gelassen haben. Oh Mann, was haben wir uns da dann auch noch drüber aufgeregt. Das Ganze ging so weit, dass wir uns im Auto so heftig stritten, dass wir fast einen Unfall bauten, ich genervt aus dem Auto ausstieg und im Feld herum lief und mein Freund 20 Minuten durch die Gegend fuhr, bis wir uns schließlich wieder vertragen konnten. Bis wir dann im Park angekommen waren, war es viel später als eigentlich geplant, aber wir waren auch noch kurz nach Hause gefahren, um die Karten zu holen. Vor Ort hatten wir dann Hunger, und was war? Keine Kartenzahlung möglich, und Bargeld hatten wir auch vergessen. Dann war erstmal alles in Ordnung für den Rest des Nachmittags. Am Abend hatten wir geplant, gemütlich in einem Restaurant einen Burger essen zu gehen. Dort angekommen, stellten wir fest: Es gab keine Möglichkeit, drinnen zu sitzen, man konnte lediglich draußen essen? Bei den eisigen Temperaturen? Auf keinen Fall. Also ab zum nächsten Asiaten. Dort gab es dann allerdings nur überteuertes Abendbuffet, was wir dann auch nicht wollten. Letztendlich entschlossen wir uns, etwas beim Italiener zu holen und dies dann gemütlich auf der Couch zu essen. Alles in allem war der Tag trotz aller Höhen und Tiefen gelungen – wie gesagt: Es läuft eben nicht immer alles perfekt. Bis neulich, Eure BAte