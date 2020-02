Alles auf Anfang setzen

Bastian Seitz spricht über seine Leidenschaft für Handball. © Mautry

Die Handballsaison ist in Hin- und Rückrunde aufgeteilt. In diesen spielen die Handballer jeweils gegen die sieben Gegner aus der Liga.

Ich selbst bereite mich eigentlich das ganze Jahr auf jedes Spiel vor. Ich habe ein Handballtor im Garten stehen, sodass ich jederzeit aufs Tor werfen kann und weiterhin in Schuss bleibe. Um mich fit zu halten, gehe ich außerdem regelmäßig mit meinem Hund im Freien joggen. Davon haben wir dann auch beide etwas.

Zusätzlich dazu haben wir auch noch Handballcamps, die in Erbach in den Oster- und Herbstferien angeboten werden. Dort ist meist die ganze Mannschaft aktiv dabei und wir haben eine lockere Vorbereitung auf die bevorstehende Hin- beziehungsweise Rückrunde. Natürlich trainieren wir als Team auch immer gemeinsam in der Halle und nehmen an diversen Turnieren teil.

Zu Beginn der Rückrunde kann man dann wieder alles auf Null setzen und zeigen, was im Team und in einem selbst steckt. Aus diesem Grund gehe ich immer mit einem positiven Bauchgefühl in die Rückrunde. Marco Mautry

