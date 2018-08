Als Muggel in der magischen Welt

Der Traum von Hogwarts. Endlich ist er wahr geworden. Jahrelang habe ich sehnsüchtig auf meinen Brief von der berühmten Zaubererschule aus den Harry-Potter-Romanen gewartet, und als er dann kam, habe ich mich gefreut. Unglaublich gefreut. Endlich war es so weit, es ging los – die große Reise in eine Welt voller Zauber und Magie.

Es fing alles damit an, dass ich mir meine Ausrüstung für das erste Schuljahr kaufen durfte. Und Hagrid hat mir dabei geholfen. Die Winkelgasse – der pure Wahnsinn. Aber schon dieser kleine Ausflug hat mich ganz schön viel Energie gekostet. Aber ich habe mich weiter auf das Schloss, den Unterricht und alle meine Mitschüler gefreut. Naja, auf jeden Fall ging es dann endlich weiter in die Schule. Ich habe meine Mitschüler kennen gelernt und gleich eine gute Freundin gefunden. Ich meine – besser kann es doch gar nicht sein, oder? Ich bin eine Ravenclaw. Das wusste ich schon immer. Deshalb war es für mich auch nicht überraschend, als ich endlich ganz offiziell meine blaue Krawatte tragen durfte.

Schulbesuch kostet Energie

Das erste Jahr war eigentlich gar nicht schlecht. Ich hatte sehr viel zu tun, was mich immer wieder endlos viel Energie gekostet hat, aber was ich erlebt habe, war wirklich spannend. Trotzdem war der Unterricht nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt hatte. Eigentlich mochte ich am meisten, mich mit meinen Freunden zu unterhalten und mehr über sie, das Schloss und die Welt der Zauberer zu erfahren.

Aber spätestens im zweiten Jahr fand ich den Unterricht einfach nur noch anstrengend. Nach ein paar Minuten Unterricht hatte ich einfach schon keine Energie mehr und musste mich ewig ausruhen. Die Gespräche mit meinen Freunden drehten sich immer mehr im Kreis und irgendwie wurde es nicht wirklich spannend. Ich habe mich so durchgekämpft, ein paar Streitigkeiten gehabt und ziemlich viel Ärger von Lehrern bekommen.

Dann war auch irgendwann das dritte Jahr da – ein Besuch im nahen Zaubererdorf Dorf Hogsmeade, endlich was Neues. Und dann hat mir Professor Flitwick einfach verboten, dort hin zu gehen ... Es hat mich noch mehr Energie gekostet, ihn davon zu überzeugen, doch gehen zu dürfen. Und irgendwann durfte ich endlich. Aber was mich am meisten gestört hat: Wenn es gar nicht bemerkt wurde, wie viel Energie ich aufbringen musste. Wenn ich nach einer halben Ewigkeit und riesigem Energieaufwand wieder und wieder von vorne anfangen musste. Das ist das Anstrengendste überhaupt. Und Hogsmeade war auch einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Noch mehr sinnfreie und inhaltslose Gespräche und noch mehr Energie, die ich für irgendwelche unnötigen Sachen geben musste. Und in der Schule ist auch nichts mehr passiert.

Deshalb habe ich jetzt den Schlussstrich gezogen. Ich hatte so viel von Hogwarts erwartet – vielleicht zu viel – und wurde einfach enttäuscht. Es sieht dort zwar super aus und ich würde unglaublich gerne dort wohnen, aber der Unterricht ist eintönig und wenig abwechslungsreich. Und deshalb schmeiße ich die Schule nach fast drei Jahren. Wer weiß, was noch gekommen wäre, aber das ganze zieht mir einfach zu viel Energie und darauf habe ich keine Lust mehr. Es ist vorbei, ich breche Hogwarts ab. Traurig, aber wahr. Vielleicht finde ich eine andere coole Zauberschule, die ich besuchen kann, oder ich fange im Zaubereiministerium an. Aber auf den Unterricht in Hogwarts habe ich erstmal keine Lust mehr.

Vielleicht hat es ja der ein oder andere verstanden: Bei diesem Text handelt es sich um eine Kritik zum Spiel beziehungsweise der App „Hogwarts Mystery“. Dabei kann man seine eigene Hogwarts-Geschichte spielen. Man verbraucht immer viele Energiepunkte, um die Geschichte weiter voranzutreiben, dann muss man lange warten, bis wieder Energie da ist zum Weiterspielen. Dadurch geht viel Spielspaß verloren. Cara Metzner

