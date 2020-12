Als Ritter oder Hexe in den Drachenbergen

Am Berliner Ring, hinter dem Trainingsgelände der FSG Bensheim gibt es seit 2012 eine Anlage, die vielen als „Bensheimer Drachenberge“ bekannt sein sollte. Volker Beetz, (Bild: Funck) Vorsitzender des zuständigen Vereins, erklärt im Interview, wie es dort vorangeht, was entsteht und noch entstehen wird.

Herr Beetz, was sind die Drachenberge und warum gibt es sie?

Volker Beetz: Die Drachenberge-Anlage befinden sich am Berliner Ring in Bensheim direkt hinter dem Sportgelände der FSG Bensheim und dem Grillplatz. Ziel des Ganzen soll es sein, eine naturnahe Spiel-Erlebnis- und Bildungsanlage zu erschaffen. Diese soll sowohl für Kinder und Jugendliche, aber auch für Junggebliebene eine Anlaufstelle sein. Generell ist es unser Ziel, einen neuen Treffpunkt in der Region zu errichten.

Wer steckt hinter dieser Aktion und wie wird das Ganze finanziert?

Beetz: Initiator des Drachenberge-Projekts ist der Verein Sterntaler-Kinderträume, Zukunftsräume. Finanziert wird die Anlage ausschließlich ehrenamtlich durch sehr viel Eigenengagement, wozu die Organisation und Realisierung von Veranstaltungen, Aktionen und Spendengeldern, die in dem jährlichen Spendenmarathon „Sternenträumer“ zusammengefasst werden, gehören. Die Anlage wird in etwa auf 700 000 Euro kalkuliert, und seit 2012 sind wir daran am Arbeiten. Jetzt sind wir in der zweiten Hälfte .

Woraus besteht die Anlage?

Beetz: Zum Jugendhaus mit Aufenthaltsraum, Küche und Toilettenanlagen gehören mittlerweile der Grillpavillon, ein kleiner Bolzplatz, Lagerfeuerstellen, der Kletterturm mit Rutsche und die dazugehörigen Drachenhöhlen. Weitere kleine Häuser im „Ritterdorf“ sind die Hexenhäuser, eine Kirche, eine kleine Wassermühle und seit Kurzem ein Handwerkerhaus. Diese Gebäude sind multifunktional und werden in Kürze auch für Erlebnisübernachtungen fertiggestellt werden. Aber auch Rollenspielangebote an der Kirche, die Hexenbühne und die Musik-Workshops werden neue Attraktionen sein.

Wird die Anlage gemietet?

Beetz: Die Anlage selbst nahm in den letzten drei Jahren richtig Fahrt auf. Unzählige Anmietungen – aus Haftungsgründen können wir die Berge noch nicht öffentlich machen – zeigten den Verantwortlichen des Sterntaler-Vereins, dass hier „ein gutes Stück Bensheim“ entsteht. Leider hat die jetzige Situation alles etwas ins Stocken gebracht, aber auch davon lassen wir uns langfristig nicht entmutigen.

Wie sieht die Zukunft der Drachenberge aus? Was ist noch in Planung?

Beetz: Das nächste Highlight an den Bensheimer Drachenbergen wird ein kleiner Burgbereich sein. Hier entsteht ein Teilbereich, der in Anlehnung an das Auerbacher Schloss gestaltet werden wird. Der Turm mit Schlafplätzen, Tunneln und Rammbockschaukel sind nur ein paar kleine Bauprojekte. Ziel des Vereins ist es, die rund 170 000 Euro, die in den nächsten zwei Jahren benötigt werden, beim nächsten Spendenmarathon „Burgkumpanai“ zu sammeln, um die Burganlage zum zehnjährigen Vereinsjubiläum im Herbst 2022 einweihen zu können. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020