Altes Kurfürstlichen Gymnasium

Trotz der langen Pause seit dem letzten regulären Unterrichtstag war der Großteil der Schüler wie auch ich froh darüber, wieder in die Schule zu kommen und in einigen Fächern einen „normalen“ Unterricht anstatt des Homeschoolings zu erhalten, auch wenn damit der Schultag wieder zur ersten Stunde beginnt. Um für alle Jahrgangsstufen wieder einen Präsenzunterricht zu ermöglichen, wurde am alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) jeder Klassenstufe mindestens ein fester Unterrichtstag pro Woche zugeordnet.

Nur der Abiturjahrgang des nächsten Jahres erhält jeden Tag Unterricht, wie alle anderen auch hauptsächlich in den Leistungskursen und Hauptfächern in kleinen Gruppen von maximal 15 Personen. Elena Scheuren (Bild: Scheuren)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020