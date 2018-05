„Am Anfang war es ein Kulturschock“

Anzeige

Mit welchen Erwartungen bist du nach Tokio gegangen?

Yannic: Ich bin mit der Erwartung nach Japan gegangen, eine völlig andere Welt kennenzulernen. Als Außenstehender hört man allerlei Kurioses über Japans Kultur. Davon wollte ich mir selbst ein Bild machen.

Und was hat dich überrascht?

Yannic: Ich hatte nicht erwartet, dass in Japan nur die wenigsten Menschen Englisch sprechen können. Manche können nicht einmal die einfachsten Wörter wie milk, house oder auch Germany.

Wie läuft dann die Verständigung?

Yannic: Die Verständigung läuft meist lebhaft mit den Händen oder auch mit der Google Übersetzer App.

Klingt nach einem Kulturschock?

Yannic: Die ersten Wochen waren für mich ein großer Kulturschock. Einmal betrat ich ein großes Kaufhaus kurz nach der morgendlichen Eröffnung. Am Haupteingang bildeten alle Angestellten des Kaufhauses und der unzähligen Läden eine lange Reihe und verbeugten sich tief vor den Kunden. Obwohl Japaner generell sehr leise sprechen, begrüßen sie einen sehr laut und lebhaft, als ob sie einen seit einer langen Zeit endlich wiedersehen würden. Es ist nicht ungewöhnlich, auf den Straßen Tokios die eine oder andere Cosplayerin zu sehen und auch die riesigen Werbeleinwände an Hochhauswänden zieren das Stadtbild.

Nun aber zu deiner Arbeit, was machst du denn derzeit genau?

Yannic: Ich absolviere eine meiner Praxisphasen des dualen Studiums in Kawasaki bei Fuso, einem Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und Mitsubishi. Dort beschäftige ich mich mit dem Thema „Factory of Future“, einer digitalisierten und vernetzten Fabrik. Im Rahmen von Industrie 4.0 werden die Produktionsmaschinen der Zukunft mit Hilfe von Sensoren und IT-Systemen intelligent untereinander und mit Menschen kommunizieren können. Hier bei Fuso betreue ich eine Produktionslinie für 6-Zylinder Lkw-Motoren als Pilotprojekt in diesem Zukunftsthema. Die Kommunikation zwischen den werksinternen Abteilungen, als auch mit Lieferanten von Sensoren und Netzwerkausrüstung gestaltet sich gerade in einem ausländischen Unternehmen als besonders anspruchsvoll. Dabei gilt es die verschiedenen Datentypen und die großen Mengen an Sensor- und Messdaten sinnvoll miteinander zu verknüpfen und zu analysieren.

Wie hoch ist das Arbeitspensum?

Yannic: Es ist für uns Deutsche unvorstellbar. Die meisten Japaner arbeiten 50 Stunden in der Woche und mehr. Die viele Arbeit merkt man den Japanern an. Überall sieht man schlafende Leute. Im Zug, im Restaurant und auch auf der Arbeit nicken manche kurz ein. Dann wiederum verstehe ich nicht, dass viele Japaner nach dem Arbeitstag spät abends noch mehrere Kilometer joggen gehen, anstatt die Zeit mit ihrer Familie zu verbringen.

Merkst du auf der Arbeit, dass du im „Land des Lächelns“ bist?

Yannic: Das ist wahr, Japaner sprechen Probleme und Konflikte meist nicht offen an. Es wird versucht, eigene Probleme hinter dem Lächeln zu kaschieren. Auch sagt man nicht „Du hast das falsch“ gemacht, sondern „Es könnte sein, dass man das oder jenes besser machen könnte“.

Kann man sich für ein Praktikum bei Fuso bewerben, wenn man nicht bei Daimler arbeitet?

Yannic: Ja, man kann sich online bewerben. Die Praktika werden meist mit 40-Stunden-Verträgen abgeschlossen und haben meist eine Dauer von sechs Monaten. Die Bewerbung sollte mindestens ein halbes Jahr vor dem Praktikumsbeginn erfolgen.

Zwar bist du dort, um arbeiten zu gehen. Aber bestimmt hast du das Land auch schon entdeckt und kannst dein Highlight nennen?

Yannic: Die Besteigung des Mount Nantai in Nikko war mein bisheriges Highlight. Es waren 2804 Höhenmeter, und der Ausblick war traumhaft. Am Ende meiner Praxisphase werde ich zwei Wochen Urlaub haben. In dieser Zeit werde ich zusammen mit meiner Freundin den westlichen Teil Japans bereisen: die Städte Osaka, Kyoto und Hiroshima, die Tottori-Dünen im Nordwesten Japans und die berühmte Insel Ôkunoshima, auf der sich abertausende freilebende Kaninchen tummeln.

Etwas, das dir nicht gefallen hat?

Yannic: Der Umweltaspekt: Jeder Artikel, den man kauft, wird einzeln in Tüten verpackt. Umweltschutz kennt man hier wohl nicht. Man stelle sich vor, man kauft sich eine Flasche Wasser, eine Packung Kekse und eine Dose Cola. Alles wird einzeln in eine kleine Plastiktüte verpackt und meist werden die kleinen Tüten dann in eine große Plastiktüte gesteckt. Wenn man signalisiert, dass man keine Tüten haben möchte, trifft man auf verwunderte Blicke.

Wie fühlt es sich an, in Japan Tourist zu sein?

Yannic: In den Ballungsgebieten, wo die Japaner an Touristen gewohnt sind, wird man überall freundlich begrüßt und angelächelt. In abgelegeneren Regionen werden ausländische Touristen jedoch eher misstrauisch beäugt. Es kommt jedoch auch vor, dass man von Japanern angesprochen wird, ob man aus Deutschland kommt. Einmal sagte jemand daraufhin auf deutsch „Ich liebe Deutschland“.

Was müssen Reisende machen, um das echte Japan zu spüren?

Yannic: Das echte Japan ist vielschichtig. Auf der einen Seite ist da Tokio mit seinen lebhaften Einwohnern, den großen Einkaufszentren und schönen Stadtteilen wie Yokohama. Auf der anderen Seite sind da die Natur, die abgelegeneren Dörfer und die Schreine, welche die Geschichte von Japan bewahren.

Kannst du Japan in einem Satz beschreiben?

Yannic: „Never nuke a country twice“ (Japaner sind echt verrückt).

Interview: Sophia Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018