Am Freitag ist wieder „Tag der Jugend“ auf dem Winzerfest

Das diesjährige Bensheimer Winzerfest ist in vollem Gange – und nicht nur die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. Zu den Angeboten für Kinder und Jugendliche hat die BAnane in der Rubrik BAnanes Region auf der zweiten Seite einiges zusammengefasst. Freuen können sich alle Jugendlichen unter anderem auf den „Tag der Jugend“ am Freitag, 7. September, von 20 bis 24 Uhr. Im Bereich der Stadtmühle spielen an diesem Abend einige Bands – im vergangenen Jahr stand zum Beispiel Autumn Tree (Bild) auf der Bühne. red (Bild: Neu:/A)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.09.2018