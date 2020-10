Am Sonntag wird in Bensheim gewählt

Seit nunmehr sechs Jahren ist Rolf Richter (CDU) der amtierende Bürgermeister der Stadt Bensheim. Diesen Sonntag, 1. November, könnte sich das ändern. Gegen ihn treten Stefan Stehle (FDP), Manfred Kern (Grüne), Frank Richter und Christine Klein (beide parteilos) an. Die Kandidaten äußerten sich der BAnane-Jugendredaktion gegenüber zu jugendrelevanten Themen. Für wen nach der Lektüre dieser Sonderseiten der Kandidat schon feststeht, der sollte sogleich die Briefwahl beantragen und sich die Wahlunterlagen zuschicken lassen, um die Menschenmenge am Wahlsonntag so klein wie möglich zu halten. Dennoch werden auch dieses Jahr Wahlhelfer gesucht. Meldet Euch bei Interesse bitte unter wahlbuero@bensheim.de oder unter 06251/5 82 63 51. Sophia Rhein

