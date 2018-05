Anzeige

Eine Sportart, die die Fettverbrennung anregt, Pfunde purzeln lässt und in der Gruppe betrieben werden kann“ – auf diese Weise werben Fitnessstudios für die Trendsportart Spinning. Dies ist die Bezeichnung des stationären Indoorradfahrens, welches vor allem durch den südafrikanischen Radrennfahrer Jonathan Goldberg etabliert wurde. Als dieser während seines Trainings nur mit viel Glück nicht Opfer eines ernsten Unfalls wurde, entschied er sich, von nun an auf risikoarmes Indoortraining zu setzen.

Von Profis geschätzt

Mittlerweile haben aber nicht nur die Profis diese Variante des Radfahrens für sich entdeckt, sondern auch Fitnessstudios bieten vermehrt Spinningkurse an.

Dabei fahren die Kursteilnehmer auf den Indoorbikes zu lauter Musik, die die Trittfrequenz vorgibt. Den Widerstand kann jeder Sportler eigenständig gemäß seiner individuellen Fitness einstellen. Geleitet werden Spinningkurse von einem Trainer, der angibt, wann der Widerstand erhöht oder aus der sitzenden in die stehende Position gewechselt werden soll. In einigen Kursen kommt außerdem eine Leinwand zum Einsatz, auf der ein Video aus der Perspektive eines Radfahrers gezeigt wird, was Kursteilnehmern das Gefühl gibt, Teil einer Radtour durch die Schweizer Alpen oder entlang italienischer Seen zu sein.