Im Januar verbrachte ich zwei Wochen in Marokko und reiste mit meiner älteren Schwester durch das Land. Wir waren in den Städten Marrakesch, Fez und Essaouira. Außerdem übernachteten wir in einem kleinen Dorf im Atlasgebirge, und wir fuhren nach Merzouga, eine Stadt am Anfang der Wüste Sahara. Im ersten Teil dieses Berichtes bezog ich mich auf die Vorurteile, welche viele Menschen bezüglich des Alleinreisens als Frau haben. In diesem Artikel möchte ich ein Gefühl für das Land, die Leute und die Atmosphäre geben und zum Nachdenken über individuelle Reisen anregen.

Am besten gefielen mir die Weite und die Vielfalt der Landschaften. Wenn man eine halbe Stunde gefahren war, kam man in eine ganz andere Welt. Von Oasen in die Steinwüste, vom Gebirge in die Großstadt oder von der Sahara in den Schnee. Ich fühlte mich frei, glücklich und dankbar. Dankbar für eine solche Natur und die Möglichkeit, diese zu entdecken. Die Farben in diesem Land waren so verschieden wie die Düfte in den kleinen Gassen der Altstädte. Blaue oder bunt angemalte Straßen, Früchte in allen Formen und Farben und die leuchtenden Lampenschirme hoch hängend in den Souks, den Märkten. Die Gerüche sind fruchtig-süß, es duftet an jeder Ecke nach Gebäck und Gewürzen, und aus fast jedem Laden kommt ein Geruch von starkem, bitter-süßem Pfefferminztee. Es war einfach wunderbar, dieses sprudelnde, schnelle Leben auf den Straßen mitzubekommen und erst einmal still und erstaunt zu beobachten.

Das Einzige, das mir auf meiner Reise nicht gefiel, waren die Händler, die mit aller Gewalt versuchten, ihre Produkte zu verkaufen. Man musste einfach weitergehen und sie ignorieren, damit sie endlich abließen. Es kostete ein wenig Kraft, immer wieder aufs Neue „Nein danke, nein!“ zu sagen. Außerdem lässt man sich manchmal auch gerne zu einem Kauf überzeugen und sich sagen, dass man diese Ledertasche in solch einer Qualität nie wieder auf der Welt finden würde. Eine Situation, die mich jedoch noch mehr berührte, waren die Schlangenbeschwörer in Marrakesch auf dem großen Hauptplatz namens „Djemaa el Fna“. Diese Männer hielten jedoch nicht nur Schlangen, mit denen sich Touristen, gegen ein nicht zu kleines Trinkgeld fotografieren lassen konnten. Die Männer hatten auch Affen an Leinen in der Sonne sitzen, wartend auf Touristen, welche den süßen armen Tieren einfach nicht widerstehen konnten und sich auch hier zu einem Foto erbarmen ließen. Die Tierhaltung in Marokko ist nutzungsorientierter und man hat das Gefühl, dass es nicht wirklich Tierschutzgesetzte gibt, wenn man an einem Hafen in Essaouira an einem toten Hai oder Rochen vorbeiläuft, die doch eigentlich artengeschützt sind. Daran kann und muss in der Tat noch gearbeitet werden!