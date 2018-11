Angel-Wings in Bensheim

Wer kennt sie nicht, die bekannten Angel-Wings von Colette Miller, die ihren Ursprung in Los Angeles fanden? Die Künstlerin lässt auf der ganzen Welt Engelsflügel entstehen, die auch unter dem Namen „We are the Angels of this Earth“ bekannt sind. Ihre Botschaft: Jeder kann ein Engel sein und sollte auf seine Mitmenschen und die Natur achten.

Inspiriert durch die LA Angel-Wings entstand in den vergangenen Wochen in Bensheim ein Kunstprojekt. Shannon Ritz entwarf und bemalte in liebevoller Handarbeit ein Garagentor mit eigens entworfenen Engelsflügeln an der familieneigenen Übungshalle für Taiji, Qi-Gong und BailongBall in der Neuhofstraße 5 in Bensheim.

Bewegung zum Entspannen

BailongBall ist eine Bewegungssportart chinesischen Ursprungs, mit einem speziellen Racket und Ball. Das Ziel ist es, sich zu entspannen, ins Gleichgewicht zu finden und die Energien im Körper in Einklang zu bringen. Außerdem ist der Sport gelenkschonend und kann Blockaden im Körper lösen.

Die Entstehung der Flügelwand dauerte ganze fünf Wochen, wobei sich Shannon mit der Friedensbotschaft der Flügel und der Verbindung zur Sportart beschäftigte. Auf die Umwelt zu achten, darum geht es sowohl bei der Aussage der Künstlerin, als auch bei der Bewegungssportart BailongBall.

Das Miteinander zählt

Die Intension hinter dem Kunstprojekt ist, die aussagekräftige Botschaft der Künstlerin Colette Miller zu unterstützen und die Sportart BailongBall besser kennenzulernen. Beim BailongBall geht es nicht nur um Bewegungen, sondern auch um das Fokussieren auf das Miteinander. Jeder Interessierte ist eingeladen, vorbeizuschauen und ein Bild als Botschaft zu machen.

Unter dem Hashtag #taijiamneuhofwings findet man im Netz die Bensheimer Angel-Wings und kann die Botschaft teilen. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.11.2018