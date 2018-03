Anzeige

Das Fitnessstudio ist ein öffentlicher Ort, der jedem Mitglied zugänglich ist und an dem sich jeder wohlfühlen sollte. Natürlich gehört dazu auch die Möglichkeit, sich zu kleiden, wie man möchte – allerdings nur, solange sich davon kein anderer belästigt oder gestört fühlt.

Schön und gut, wenn man einen Super-Körper hat, den man im Fitnessstudio zeigen möchte; andererseits läuft ja auch auf der Straße niemand im Bikini herum. In vielen öffentlichen Bereichen ist es schließlich auch verboten, sich zu freizügig zu zeigen – in Urlaubsorten muss man zum Beispiel auch etwas darüber ziehe, wenn man den Strand verlässt und den Supermarkt nebenan betritt. Gerade im Fitnessstudio, wo ohnehin schon viel Selbstdarstellung betrieben wird und sich alle untereinander vergleichen, fühlen sich vielleicht andere Besucher nicht nur peinlich berührt, sondern sogar provoziert oder vor den Kopf gestoßen, wenn jeder meint, zeigen zu müssen, was er hat. Außerdem geht man schließlich in ein Fitnessstudio, um dort zu trainieren und nicht, um eine Modenschau abzuliefern.

Jeder sollte eine gewisse Feinfühligkeit besitzen, die es einem verbietet, mehr von sich zu zeigen, als das Umfeld sehen möchte. Allerdings scheinen sich immer einige Leute nicht darüber im Klaren zu sein, was zu viel oder eben zu wenig ist. Dresscodes können daher hilfreich sein; letztendlich ist das angemessene Outfit aber einfach eine Frage des Respekts gegenüber anderen. Eva-Lotte Wenderoth