Anstrengender als gedacht

Wenn man zum ersten Mal die Halle besucht, muss man vorher eine Haftschutzerklärung unterschreiben – das kann man auch per Registrierung über das Internet erledigen, dann spart man bei der Anmeldung vor Ort Zeit, was ich empfehlen würde.

Nachdem man sich in der Umkleide in die Sportklamotten geschmissen und das Gepäck im Spind verstaut hat, erhält man noch eine kurze Einweisung, bevor alle halbe Stunde eine Gruppe auf die Sprungfläche gewunken wird. Je nachdem, wie lange man den Spaß gebucht hat, wird man nach 60 oder alternativ 120 Minuten wieder aufgerufen. Mein Besuch verlief reibungslos, die Anmeldung ging schnell und die ganze Gruppe hatte großen Spaß. Uns haben die 60 Minuten – allerdings auch ohne Pause – gereicht: Das Springen ist anstrengender als es aussieht. Das Einzige, was fehlt, sind die Duschen. Eva-Lotte Wenderoth

