Anzeige

Insgesamt 13 Feiertage gibt es in Bayern, neun Feiertage in Berlin. Zumindest in der Auffassung, dass sich an diesem Ungleichgewicht durch die Einführung eines neuen Feiertages in Norddeutschland etwas ändern müsse, waren sich die politischen Parteien in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen einig. Die Frage nach dem Datum sorgte allerdings für heftige Diskussionen. Inzwischen konnte sich aber der von CDU und SPD befürwortete Reformationstag am 31. Oktober durchsetzen. Doch was waren die bevorzugten Daten der anderen Parteien?

Um ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen, sprachen sich die Grünen für den internationalen Frauentag am 8. März aus. Obwohl der Tag dieses Jahr aufgrund der „MeToo“-Debatte mehr denn je in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, konnte die Partei ihren Favoriten nicht durchsetzen.

Die Linken befürworteten wiederum den 8. Mai, den Tag der Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg 1945. Dieser war in der Öffentlichkeit lange Zeit als katastrophale Niederlage wahrgenommen worden, bis der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker ihn 1945 als „Tag der Befreiung“ betitelte.