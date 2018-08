Auch Bensheim bleibt seinem Becher nun treu

Anzeige

Der Kampagnenbecher ... ... besteht aus schadstofffreiem Hartkunststoff und wird ausschließlich in Deutschland produziert. Dank des zugehörigen Deckels ist der Becher auslaufsicher und kann sogar in der Spülmaschine gewaschen werden. Er kostet einmalig vier Euro und kann in Geschäften gekauft werden, die an der Aktion teilnehmen.

Die Teilnehmer ... ... sind in Bensheim bisher nur zu dritt: In den Schaufenstern von Tea Time und der Bäckerei Jost in der Bensheimer Innenstadt sowie bei der Agip Service Station in Auerbach findet man den hellblauen Aufkleber, der die Betriebe als Teilnehmer ausweist.

Diese Aufkleber geben außerdem individuell an, ob der Teilnehmer Becher lediglich befüllt oder sie auch verkauft und im Tausch gegen eine Pfandmarke für einen neuen Becher zurücknimmt.

Bei Tea Time und der Bäckerei Jost sind alle drei Optionen möglich – die BAnane hat dazu drei Fragen an die beiden Geschäfte gerichtet:

Was hat Sie bewogen, an der Aktion teilzunehmen?

Jost und Tea Time: Umweltverschmutzung ist ein großes und sehr wichtiges Thema im Moment. Dass wir durch diese Mehrwegbecherkampagne als Geschäft die Möglichkeit haben, unsere Kunden darüber zu informieren und durch Müllvermeidung einen kleinen Teil zum Umweltschutz beitragen können, finden wir eine sehr gute Idee.

Ist die Kampagne für Sie mit finanziellen Nachteilen oder organisatorischem Aufwand verbunden?

Tea Time: Wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nur saubere Becher annehmen und ausgeben, deswegen müssen die Becher vor dem Befüllen gespült werden. Das dauert etwas und ist daher ungünstig, wenn viel Betrieb ist, dann müssen die Kunden kurz warten. Ansonsten nein.

Jost: Nein, gar nicht. Die Kunden zahlen ja einfach den normalen Getränkepreis.

Wie kamen die Becher bisher bei den Kunden an?

Jost und Tea Time: Wir haben schon einige Becher verkauft und bisher nur positive Rückmeldungen erhalten.