Auch der Sommer hat Schattenseiten

Es ist Sommer, die Blumen blühen und die Sonne scheint. Durch den Sommer kommt natürlich auch die Hitze. Und wenn die Temperatur steigt, bleibt oft keine andere Wahl, als raus zu gehen und sich abzukühlen. Doch dort und in vielen anderen Alltagssituationen gibt es einige Dinge zu beachten, um sich selbst und seine Nächsten zu schützen.

Vorsicht: heißer Asphalt

Wenn die Sonne scheint und das Wetter angenehm warm ist, will man nicht nur zu Hause sitzen und nichts machen. Also geht man spazieren. Zu meiden sind hierbei aber vor allem Feldwege oder asphaltierte Straßen. Diese erhitzen sich in der Sonne sehr schnell, wodurch man sich, wenn man keine Schuhe trägt, auch sehr leicht die Füße verbrennen kann. Teilweise kann sich Asphalt durch seine dunkle Farbe auf bis zu 60 Grad Celsius erhitzen. Auch für den besten Freund des Menschen, den Hund, ist dies äußerst gefährlich. Diese haben nämlich keine Schuhe, um sich vor dem heißen Asphalt zu schützen. Vierbeiner sollte man also besser nur auf einer Wiese oder im Wald ausführen, in dem die Bäume schützenden Schatten spenden und der Boden nicht so heiß ist.

Eiskaltes Wasser nach dem Sonnenbad vermeiden

Nach dem Sonnenbaden gibt es nichts Angenehmeres, als sich bei einem kalten Bad zu erfrischen. Doch auch dieses kann Gefahren mit sich bringen. Springt man mit einem aufgeheizten Körper in kaltes Wasser und taucht komplett ein, kann dies sogar tödlich enden. Denn taucht man mit dem ganzen Körper unter Wasser, so setzt der sogenannte „Taucherreflex“ ein. Dieser senkt den Puls und sorgt dafür, dass das Herz langsamer schlägt. Das ist natürlich an sich kein Problem, aber durch das kalte Wasser erhöht sich zeitgleich der Puls und das Herz schlägt schneller. Dieser Konflikt kann schlimmstenfalls zu einem Herzstillstand führen und tödlich enden. Diesem Problem entgegenzuwirken ist simpel: Kurzes Abduschen mit kühlem Wasser oder langsames eintauchen, sodass sich der Körper an den Temperaturunterschied gewöhnen kann.

Auch an bewölkten Tagen ist die Sonne stärker als viele vermuten. Das ist für viele sehr schön, da sie sich nun auch bräunen können, ohne in der prallen Sonne zu liegen. Viele unterschätzen dann aber die Sonne und verbrennen sich etwa im Gesicht oder an den Beinen. Dass dies gefährlich und schädlich für den Körper ist, ist bekannt und neben Sonnencreme sollte man an besonders heißen und wolkenlosen Tagen auch eine Kopfbedeckung und Sonnenbrille tragen, um zum Beispiel einem Sonnenstich vorzubeugen beziehungsweise seine Augen zu schützen.

Auto als gefährliche Hitzefalle für Kleinkinder und Tiere

Mal eben schnell das Kind oder den Hund im Auto sitzen lassen, um einkaufen zu gehen ist im Sommer problematisch. Denn viele sind sich nicht bewusst, wie heiß es in der Hite in einem Auto werden kann. Da meistens dann noch der Schlüssel mitgenommen wird, kann die Klimaanlage nicht laufen und gerade bei Autos mit dunkler Lackierung oder Folierung kann sich der Innenraum schnell aufheizen. Forscher schätzen, dass sich ein Auto in der prallen Sonne in den ersten fünf Minuten um etwa vier Grad erhitzt. In den ersten zehn Minuten um ganze sieben Grad und in der ersten halben Stunde kann sich das Auto sogar um bis zu sechzehn Grad erhitzen, was vor allem für kleine Kinder und Tiere gefährlich wird und schwerwiegende Folgen haben kann. Um dies zu verhindern, sollten Kinder und Hunde nicht im Auto warten müssen. Marco Mautry

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020