Auch Lehrer sehen noch Verbesserungsbedarf

Trotz steigender Corona-Zahlen im Herbst pochte die Regierung lange auf den Präsenzunterricht. Zu lange? Die BAnane-Jugendredaktion hat Lehrer der Seebergschule befragt, wie sie den Schulalltag in Zeiten der Corona Krise wahrnehmen.

„Ich finde die Regeln ab der Mittelstufe gut umsetzbar“, berichtet Lehrer Steffen K. „Von der Politik hätte ich mir bessere Konzepte gewünscht, als nur den Hinweis, alle 20 Minuten zu lüften. Man hatte genug Zeit, um sich auf den Winter vorzubereiten. Leider wurde viel versäumt. Zudem werden schulische Entscheidungen immer sehr spät getroffen, was den Druck auf die Eltern erhöht, schnell noch eine Betreuung zu organisieren.“

Risikogruppen Vorrang lassen

Hier hätte es klarere Entscheidungen gebraucht, findet der Lehrer. Zudem habe er oft den Eindruck, dass die Stimme der Lehrkräfte nicht gehört wird, wenn Vorschläge zum Distanzlernen gemacht werden. „Dass Lehrer sich in Impfgruppe drei befinden, finde ich okay. Die Risikogruppen Vorrang haben.“ Michael F. findet die aktuellen Hygieneregeln nur in Teilen gut, da sie je nach Alter der Schüler sehr abweichen. „So müssen ältere Schüler Maske tragen, jüngere nicht“, erklärt er. „Die Masken bieten Schutz, doch oftmals fehlt die Konsequenz, weil sie beim Essen und Trinken abgenommen werden müssen und man so eine gewisse Zeit ohne Maske und wenig Abstand zu seinen Mitmenschen hat. Das Lüften der Klassen ist gut, doch jetzt im Winter kritisch. Besser wäre es, wenn die Klassen mit Luftfiltern bestückt werden würden.“ Als die Corona-Fallzahlen im Herbst gestiegen sind, hätte die Regierung schneller eingreifen müssen, findet er. „Ich wäre für Halbierungen der Klassen gewesen, so wäre der Abstand in den Klassen gegeben, und die Schüler hätten die Chance bekommen, im Zwei-Wochen-Rhythmus in die Schule zu kommen. Leider fehlt es vielen Schulen an der technischen Ausrüstung, um gutes Home-Schooling durchzuführen.“

Genügend Masken sind vorhanden

Unsere Schule wird mit genügend Masken und Desinfektion bestückt.“ Dass Lehrer in Impfgruppe drei sind, sei für ihn in Ordnung. Auch wenn Lehrer täglich viel mit Menschen zu tun haben, sollten die Risikogruppen Vorrang haben. Auch aufgrund der geringen Impfdosen, die derzeit zur Verfügung stehen. Michael G. berichtet, dass sich seiner Einschätzung nach die meisten Schüler und Kollegen an die Regeln halten. „Ich wäre generell ab einer Inzidenz von 50 für Klassenhalbierungen und Wechselunterricht“, berichtet er. „Die Politikerhaltung Augen zu und durch finde ich verantwortungslos. Außerdem fände ich Impfkategorie zwei für Lehrer und Erzieher besser.“ Anna-Lena Geiß

