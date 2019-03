Auch schon gesündigt?

Mit dem Fasten ist es wie mit den Neujahrsvorsätzen, viele nutzen die Gelegenheit, um etwas an sich zu verändern. Und meistens geht das besonders schief, und man schafft es nicht mal, sich ein paar Tage zusammenzureißen und zu verzichten. Denn dabei geht es meistens beim Fasten: um den Verzicht auf bestimmte Genussmittel, um sich zu besinnen und Buße zu tun.

Beim christlichen Fasten dauert diese Zeit des Verzichts für gewöhnlich 40 Tage, die zwischen dem Aschermittwoch und dem Karfreitag liegen und dabei auf die Feierlichkeiten der Ostertage und die Auferstehung Jesu vorbereiten. Dieser religiöse Aspekt ist heute bei vielen Menschen in den Hintergrund gerückt. Die Fastenzeit bietet vielen Leuten heute einfach einen bequemen Anlass, einen Vorsatz, den sie vielleicht schon zu Neujahr hatten, wieder aufzugreifen und zum Beispiel auf Süßigkeiten oder Alkohol zu verzichten.

Immer mehr Leute verzichten auch auf andere Dinge abseits von Lebensmitten. Das Handyfasten wird zum Beispiel immer populärer. Was viele aber nicht wissen, ist, dass zum Beispiel auch schon im alten Ägypten gefastet wurde. Hier soll es so gewesen sein, dass die ägyptischen Kopten die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern von ihren Vorfahren übernommen haben. Das Fasten basiert also im Grunde auf weit zurückreichenden Traditionen, an die wir uns heute noch erinnern.

Wir wollten wissen, wie es bei euch aussieht. Fastet ihr, und wenn ja: Habt ihr euer Fasten schon gebrochen oder haltet ihr noch durch? Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019