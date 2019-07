Auf den Spuren des Dreibundes

Viel sehen für wenig Geld. Und nach dem Abitur auch noch die Freiheit spüren. Die Möglichkeit: Ein Roadtrip durch Deutschland, Österreich und Italien. Die Stationen: München, Hallstatt, Bruneck, Gröden, Naturns und Bad Urach. Von Großstadt über Bergdörfer zu einem Kurort. München muss man gesehen haben. Egal, ob man sich für Architektur, Technik und den allgemeinen Flair interessiert oder einfach mal in einem Münchner Biergarten gewesen sein will.

Das Weltkulturerbe Hallstatt im Salzkammergut ist, nicht nur durch die berühmte Bauweise des Dorfes, interessant. Es bieten sich Besuche in Museen und Salzhöhlen an, es kann aber auch mit Aussicht auf den Hallstättersee gewandert werden. So offenbart sich das berühmte Dorf von ganz anderer Seite.

Mit Bruneck verlässt man die Alpen und dringt in die Dolomiten ein. Dort kann man die berühmten Erdpyramiden anschauen und auf dem Kronplatz ein Museum von Reinhold Messner besuchen – geplant von Zaha Hadid.

Gröden, mit dem Grödner Joch, dem Sella Joch, der Seceda und der Plattkofel-Langkofel-Formation, bietet ein wahres Wanderparadies direkt neben der Seiser Alm. Die über schroffen Felswänden stehenden Wiesen vollenden das besondere Bild der Dolomiten. Naturns beschreibt ein flaches Tal zwischen zwei Bergketten. Im Tal sprießen Apfelplantagen, an den Bergen Weintrauben. Für entspanntere Wanderungen gut geeignet, bietet das Tal trotz weitestgehend flachen Landstrichen ein wunderschönes Panorama. Circa 20 Fahrminuten liegt Meran entfernt, der Markt und das Schloss sind definitiv sehenswert.

Bad Urach stellt den Abschluss der Reise dar. Sehenswert sind der Bad Uracher Wasserfall, die Altstadt und das nahe gelegene Schloss Lichtenstein, in dem die Verfilmung von Dornröschen gedreht wurde. Eins muss einem jedoch klar sein: Eine solche Reise bietet Stress, sie lohnt sich aber auf jeden Fall. Marc Wohlfart

