Rois: Ich finde mich überhaupt nicht stark. Außerdem bin ich ein zutiefst unsicherer Mensch. Jedoch wirkt es vielleicht in den Momenten, in denen ich mir meiner Sache sicher bin so, als wäre ich selbstbewusster, als ich bin.

BAnane: Also würden Sie sagen. Dass man als Schauspielerin besondere Fähigkeiten haben sollte?

Rois: Nein, man sollte nur wissen, was es einem bedeutet und was man gerne machen möchte.

BAnane: Ertappen Sie sich auch manchmal dabei, wenn sie zuhause sind aber immer noch in einer Rolle stecken, die Sie spielen?

Rois: Nein, ich stecke in keiner Rolle. Sondern es ist eher umgekehrt. Ich finde, man sollte vielmehr so leben, wie man Theater spielt und Brüche zulassen. Ich zum Beispiel muss meine Rolle als Sophie Rois versuchen, durchzuspielen. Ich kann nicht einfach aus meiner Rolle gehen und etwas ganz Anderes machen, sonst denkt man, ich bin verrückt. Die Menschen brauchen eine sozial kompatible Persönlichkeit. Auf der Bühne ist das anders. Da kann ich frei spielen. Außerdem kann ich fremde Männer und Frauen küssen, ohne Konsequenzen daraus ziehen zu müssen (lächelt).

BAnane: Sie sind ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch Sängerin. Was macht da den Reiz für Sie aus?

Rois: Ich singe einfach gerne, so wie jeder gerne singt. Ich kann es nicht besonders gut, aber ich gehöre zu der Fraktion „wir lassen uns das Singen nicht verbieten“.

BAnane: Gab es Rollen die Sie geprägt, oder weitergebracht haben?

Rois: Ich bin eigentlich keine typische Rollenspielerin. Wenn ich mit meinen Regisseuren arbeite, dann muss ich keine Rolle durchziehen.

BAnane: Was hat Ihnen an Ihrer Rolle als Hexe in Goethes Faust, für die Sie heute ausgezeichnet werden am meisten Spaß gemacht?

Rois: Unser Regisseur arbeitete an den Szenen ein bisschen wie an einem Kasperletheater. Das fand ich schön.

BAnane: Spüren Sie in der Film- und Theaterszene Nachteile als Frau?

Rois: Nicht mehr, als im Leben überhaupt. Es war eher eine Befreiung davon (lächelt und rennt weg, um sich von Gästen zu verabschieden). Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.03.2018