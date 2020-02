Auf die Plätze, fertig, los

Anfang Juni stehen die Kreismeister-schaften an. © Scheuren

Mit der am 1. Mai stattfindenden Bahneröffnung in Viernheim beginnt die Freiluftsaison in der Region Bergstraße. Dort können die Sportler erstmals nach der Winterpause ihren Leistungsstand überprüfen. An den Anfang Juni anstehenden Meisterschaften des Kreises können alle Vereine der Region teilnehmen und erste Titel gewinnen. Teilnehmende Sportlern aus anderen Kreisen werden dabei von den Platzierungen ausgeschlossen. Als weiterer Höhepunkt finden die Südhessenmeisterschaften in dieser Saison in Fränkisch-Crumbach statt. Für die Teilnahme sind keine Qualifizierungen nötig, es gilt jedoch das gleiche Prinzip für startende Athleten von außerhalb der Region wie bei den Kreismeisterschaften. Für die Hessenmeisterschaften ist in den unterschiedlichen Altersklassen jeweils eine Qualifikation nötig. So können im 100-Meter-Sprint die 60 Läufer an den Start gehen, die die besten gemeldeten Zeiten in dieser Altersklasse gelaufen sind. Bei allen Wettkämpfen folgen die verschiedenen Disziplinen einem vorher festgelegten Zeitplan, so dass man auch an mehr als einer Disziplin teilnehmen kann. So wird zum Beispiel versucht, die häufig kombinierten Disziplinen 100-Meter-Sprint und Weitsprung nicht gleichzeitig stattfinden zu lassen. Ein Wettkampftag endet üblicherweise mit den vier mal 100-Meter-Staffeln. Elena Scheuren

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020