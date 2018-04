Anzeige

Der Tag der Arbeit ist einer der wenigen Feiertage, bei dem die Natur eine so große Rolle spielt. An Weihnachten ist es zu kalt, an Ostern zu nass, am Geburtstag ist man mit Vorbereitungen beschäftigt und an Pfingsten wird irgendwer in der Familie immer konfirmiert. Doch der 1. Mai, der bleibt frei. Hier an der Bergstraße ist es Tradition, durch die Weinberge zu ziehen und während der Wanderung von Zwingenberg nach Heppenheim (oder umgekehrt) den Rebensaft der zahlreichen Bergsträßer Betriebe zu kosten. Dabei hängen sich die Fans der überregional bekannten Weinlagenwanderung eine Lederschnur mit einem Gläschen um den Hals. Was anfangs klingt wie eine Ethnographie über ein fernes Völkchen, ist hier in Bensheim, dem Zentrum der Veranstaltung, eine schlichte Beschreibung des all-jährlichen Taghergangs. Klar gibt es auch Familien, die am Maifeiertag eine Radtour unternehmen. Die Straßen sind an einem solchen Tag ja meist frei. Oder diejenigen, die gegen Rechts demonstrieren, schließlich wurde der 1. Mai im Jahr 1933 zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Nachdem wir in der vergangenen Aprilwoche den Sommer zum ersten Mal spüren durften, hoffe ich, dass wir auch morgen gutes Wetter zum Wandern, Spazieren, Demonstrieren und Radeln haben werden. Denn das ist das Einzige, was am 1. Mai so gut wie nie klappt. Vergangenes Jahr zum Beispiel hat es so sehr geregnet, dass ich auf dem kurzen Weg von Zwingenberg nach Bensheim-Auerbach so sehr, sagen wir, gewaschen wurde, dass nicht nur ich bis auf die Unterhose nass war, sondern sich auch die Fünf-Euro-Scheine in meinem Geldbeutel zu wellen anfingen. Ein witziger Anblick für die Dame, die mir später meinen roten Traubensaft einschenkte. Bis neulich, Eure BAte